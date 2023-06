Airbnb condamné pour ne pas avoir collecté la taxe de séjour sur l’île d’Oléron

DOCUMENT - La plateforme, qui a dû rembourser plus de 400.000 euros d’impayés, devra, pour la première fois, également payer une amende de 30.000 euros pour ne pas avoir collecté la taxe de séjour.

« Une première victoire historique! » Le président de la communauté de communes se réjouit que le tribunal judiciaire de La Rochelle a condamné Airbnb à 30.000 euros d’amende pour ne pas avoir collecté, en 2021, la taxe de séjour sur l’île d’Oléron, comme le prévoit la loi . « L’histoire retiendra qu’une petite île de l’Atlantique a fait plier le géant américain du tourisme numérique », a réagi Michel Parent. En revanche, la justice n’a pas encore statué pour l’année 2020 car une procédure, lancée par Airbnb, est en cours - la décision est attendue pour la fin d’année 2023 - pour savoir si la taxe de séjour devait être payée pour cette année. Les élus d’Oléron espèrent récupérer le même montant. Soit un total de 60.000 euros.

On est loin des 30 millions d’euros - amende maximale - que réclamaient les plaignants . La collectivité oléronaise réclamait en effet une sanction de plus de 12 millions d’euros pour 2021, soit le maximum de l’amende prévue par la loi en cas de manquement au versement de la taxe de séjour (2500 euros), multiplié par le nombre de nuitées concernées sur l’année (plus de 5000). Elle demande plus de 17 millions d’euros d’amende pour 2020 (près de 7000 nuitées) en utilisant le même argumentaire. Mais, pour Me Jonathan Bellaïche, le plus important n’est pas là. « La faute d’Airbnb, qui a été condamnée, est reconnue. La question prioritaire de constitutionnalité déposée par Airbnb, pour savoir si le texte de loi prévoyant les amendes est conforme, a été rejetée », se réjouit l’avocat des élus d’Oléron qui réfléchit tout de même à faire appel.

Procédure contre Booking

De son côté, Airbnb salue une décision qui « confirme que l’amende demandée par Oléron était disproportionnée » et ajoute avoir « résolu le problème identifié à Oléron l’année dernière, lorsque nous en avons été informés. » « Tous les montants sous-collectés ont déjà été payés à Oléron sur les propres fonds d’Airbnb, avec les intérêts de retard », ajoute la plateforme.

L’affaire est loin d’être terminée. Outre leur éventuel appel pour 2021 et la décision à venir pour 2020, les élus d’Oléron vont lancer «une nouvelle procédure contentieuse» contre Airbnb concernant la collecte et le reversement de la taxe de séjour pour 2022. Sans compter une procédure en cours contre la plateforme Booking. Nous n’avons pas fini d’entendre parler de la petite île d’Oléron.