Agirc-Arrco : les 68 milliards d'euros de la caisse de retraite complémentaire attisent les convoitises

Les syndicats et le patronat se rencontreront en septembre prochain pour des négociations concernant l'utilisation de la réserve. Photo d'illustration. (wir_sind_klein / Pixabay )

L'Agirc-Arrco, la caisse de retraite complémentaire du privé, dispose de réserves alléchantes de plus de 68 milliards d'euros. Que va devenir cet argent ? Les syndicats et le patronat entameront les négociations dès le mois de septembre 2023.

Plus de 68 milliards d'euros. Ce sont les réserves dont dispose l'Agirc-Arrco, la caisse de retraite de complémentaire du privé. Une situation qui devrait perdurer, assure-t-elle, encore plusieurs décennies et qui suscite un fort intérêt. Des négociations sont prévues entre les syndicats et le patronat dès septembre 2023 pour plancher sur l'avenir de l'Agirc-Arrco, selon La Dépêche . Ces derniers se sont réunis mardi 11 juillet pour mettre en place le programme des négociations.

Des réserves en cas de crise

Pour rappel, l'Agirc-Arrco « verse 87 milliards d'euros de retraites chaque année à 13 millions de retraités » , apprend-on sur son site . « Généralisé à tout le secteur privé, le régime Agirc-Arrco s'appuie sur les cotisations obligatoires des entreprises et des salariés ainsi que sur plus de 60 milliards d'euros de réserves. Ces réserves souhaitées par les Partenaires sociaux permettent au régime de faire face notamment aux chocs conjoncturels comme la crise sanitaire récente sans peser sur les générations futures » , précise également l'organisme.

L'Etat pourrait convoiter les réserves de l'Agirc-Arrco dans le but de financer des dépenses liées à la réforme des retraites, selon des responsables d'employeurs. Mais Eric Chevée, vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPEM) estime que la complémentaire du privé ne doit pas abandonner sa « règle d'or imposant de disposer de réserves représentant six mois de pensions à une échéance de 15 ans » .

Utiliser l'argent pour augmenter les retraites

Les syndicats ont quant à eux deux revendications, à commencer par la revalorisation des pensions complémentaires grâce à la hausse de la valeur du point de l'Agirc-Arrco. Avec l'âge de départ désormais prévu à 64 ans, ils réclament également la fin du système de « bonus-malus » mis en place en 2019. Ce système prévoit de minorer la retraite complémentaire des anciens salariés du privé de 10% s'ils partent à l'âge légal de la retraite, et incite donc à travailler plus longtemps pour éviter cette décote.