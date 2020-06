Actions, fonds euros, or, livrets : nos conseils pour votre portefeuille

Les conseils du Revenu pour bien répartir vos placements. (© Le Revenu)

Comment répartir votre épargne entre le fonds en euros, la Bourse, l'or, les livrets ? Suivez les conseils du Revenu pour une allocation optimale en fonction de votre profil.

Le rebond boursier postérieur à la crise du Covid-19, amorcé à partir de mi-mars, s'est accéléré début juin, avant de faire une nouvelle pause. Les investisseurs ont misé sur la capacité de rattrapage de l'économie mondiale, après sa paralysie. Les États-Unis ont réussi à recréer des emplois aussi rapidement qu'ils avaient été détruits.

Les plans massifs des banques centrales et des gouvernements ont été consolidés pour faire face à l'ampleur du choc.

Mais le vent de panique peut vite succéder à l'euphorie boursière. La deuxième semaine de juin a ainsi vu revenir le doute, avec une situation sanitaire préoccupante sur le continent américain et à Pékin, où la circulation du virus s'est réactivée mi-juin.

Le 15 juin, l'indice CAC 40 cédait 21% depuis le début de l'année. À Wall Street, le S&P 500 a cédé 5,9% sur la même période, mais le Nasdaq Composite gagnait 6,8% depuis le 1er janvier.

Les sélections du Revenu ont réduit leur repli dans le rebond. Sur les actions en direct, à mi-juin, L'Oréal et Sanofi cédaient très peu de terrain depuis le début de l'année, et Amazon a gagné 38%. Les portefeuilles de fonds et de trackers ont capté les phases de rebond.

Se renforcer en actions

Dans une optique de long terme, le placement en actions reste le plus pertinent. Nous repassons donc à l'offensive, en augmentant