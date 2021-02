Acquisition de bureaux à Lille pour la SCPI Vendôme Régions de Norma Capital

Parmi les acquisitions significatives de l'année 2020 pour la SCPI Vendôme Régions de la société de gestion Norma Capital, on peut mentionner cet actif de bureaux situé à Lille, qui a rejoint le patrimoine de la SCPI régionale diversifiée pour un prix AEM (acte en mains) d'environ 7,3 millions €. Cette acquisition fait suite à l'achat d'un actif mixte activités / bureaux près de Poitiers pendant l'été 2020 pour environ 1,5 millions €. Vendôme Régions est une des SCPI du marché qui garde une forte dynamique de collecte malgré la crise sanitaire : 28 millions € de collecte nette au T1 2020, 14,5 millions € au T2 2020 et 13,5 millions € au T3 2020, soit une augmentation de la capitalisation de 41% en 9 mois...

Situé dans le quartier d'affaires Euralille, référencé comme le 3ème quartier d'affaires en France après la Défense à Paris et Lyon-Part Dieu, l'immeuble « Le Vérose » -livré fin 2011- se développe sur 10 étages et comprend deux bâtiments reliés par une passerelle. Il est composé en partie de surfaces commerciales au rez-de-chaussée, de bureaux au premier et second étage, et de logements à partir du 3ème étage. Les deux étages de bureaux (d'une surface de 2300 m2) achetés par la SCPI Vendôme Régions sont loués depuis 2013 à la Région Hauts de France, dans le cadre d'un bail administratif. « Le Vérose » possède de nombreux atouts dont une proximité immédiate avec les gares TGV Lille Flandres et Lille Europe, ainsi qu'un référencement environnemental de haut niveau (label THPE : Très Haute Performance Energétique, et label BBC : Bâtiment Basse Consommation).

Sur les trois premiers trimestres de l'année 2020, ce sont environ 36 millions € qui ont été investis sur 10 actifs par la SCPI Vendôme Régions (5 actifs de bureaux, 3 actifs commerciaux et 2 actifs d'activité), et 2 actifs de commerce étaient sous promesse d'achat à la fin du 3ème trimestre pour un montant global de 3,5 millions €. A fin septembre 2020, le portefeuille de cette SCPI d'une capitalisation de 192 millions € était composé à 73% de bureaux, 18% de commerces et 9% de locaux d'activité. 100% du patrimoine est situé en France, dont 87% hors d'Île-de-France, se ventilant sur 60 actifs occupés par 121 locataires. Le taux d'occupation financier (TOF) du patrimoine de la SCPI Vendôme Régions est de 96% au 3ème trimestre 2020.