Acheter une maison avec un jardin : rêve ou tendance de fonds ?

Deux mois de confinement en appartement semblent avoir donné aux Français des envies de grands espaces et plus particulièrement de maisons avec jardin (Crédit photo: 123RF)

Les réseaux immobiliers sont unanimes : deux mois de confinement en appartement ont donné aux Français des envies de maisons avec jardin. Est-ce une tendance de fonds qui va se concrétiser par une hausse des transactions ou bien un rêve éphémère qui va se heurter à la réalité du quotidien ?

Une envie de maison avec jardin

Les agences et réseaux immobiliers sont unanimes : deux mois de confinement en appartement semblent avoir donné aux Français des envies de grands espaces et plus particulièrement de maisons avec jardin. De plus, le confinement a permis à de nombreuses entreprises et à leurs salariés de s'organiser pour travailler à distance. S'il n'est plus systématiquement nécessaire de se déplacer pour aller sur son lieu de travail, pourquoi ne pas s'éloigner un peu et s'offrir, pour le même budget qu'un appartement dans une grande métropole, une maison avec jardin dans une ville en périphérie ?

Les recherches d'annonces immobilières comportant le mot « maison » ont fortement augmenté pendant la crise sur l'ensemble des sites internet spécialisés. Chez Orpi, le nombre de recherches a augmenté de 4 points (passant de 48% à 52%). De son côté, le site SeLoger a constaté une véritable inflation du terme « maison » dans les recherches des internautes, confirmant leur intérêt grandissant pour l'acquisition de ce type de bien : + 55 % à Gennevilliers (près de Paris), + 54 % à Hoenheim (près de Strasbourg), + 37 % à Saint-Herblain (près de Nantes), + 36 % à Écully (près de Lyon).

Les réseaux de luxe confirment eux aussi cette tendance : « Nous enregistrons une hausse des transactions pour les maisons avec jardin dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines, explique Alexander Kraft, PDG de Sotheby's international realty France dans Le Figaro. Suite au confinement, une partie de nos clients parisiens semble se réorienter vers des biens à l'extérieur de Paris avec un terrain et une qualité de vie correspondante, tout en restant à proximité de la capitale et de ses infrastructures. »

Les Français vont-ils concrétiser leur rêve ?

Est-ce une véritable tendance de fonds ? Les Français vont-ils réellement franchir le pas et concrétiser leur projet de maison avec jardin, ou bien leur intérêt était-il juste temporaire ? À ce stade, étant donné le peu de transactions réalisées depuis la sortie du confinement, il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions.

Dans l'immobilier de luxe, la tendance semble se confirmer : « la tendance observée pendant la période du confinement, c'est-à-dire un fort intérêt pour les résidences avec balcon, terrasse ou jardin semble se convertir en un véritable phénomène pendant ces premiers jours de déconfinement » observe Alexander Kraft.

D'autres professionnels partagent cet avis, à l'image de David Brami co-fondateur de Point de Vente : « des désirs ont clairement émergé. Les gens ont, plus que jamais, besoin de respirer. Le prix des maisons pourrait donc être amené à évoluer. Selon moi, les prix des maisons situées en première couronne parisienne vont exploser et qui sait, nous pourrions être reconfinés, un jour ? » explique t'il dans SeLoger.

Néanmoins, tous les professionnels ne se montrent pas aussi enthousiastes car le rêve pourrait s'écraser sur la réalité du quotidien. Si le télétravail n'est pas pérennisé après le déconfinement, alors le temps de transport redevient problématique. Par ailleurs, le budget des Français sera-t-il à la hauteur de la maison de leurs rêves ?