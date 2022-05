L'achat d'un terrain constructible repose sur un certain nombre de règles à connaître afin que l'opération se déroule comme il se doit. Aussi, avant de se lancer dans un tel projet, voici les informations à connaître.

Acheter un terrain constructible, que faut-il savoir ? / iStock-nobtis

Les éléments à vérifier pour acheter un terrain constructible

Les particuliers qui envisagent de faire l'acquisition d'un terrain en vue d'y faire construire un bien immobilier doivent au préalable vérifier certains éléments essentiels, à commencer par le fait que le terrain est bel et bien constructible. Car la loi encadre cette notion de manière précise. Ainsi, pour qu'un terrain soit qualifié de constructible, trois critères fondamentaux doivent être réunis. Le sol et le sous-sol sur lequel se situe le terrain doivent en premier lieu être en capacité de résister au poids d'une maison. Aussi, le terrain ne doit pas être situé en zone inondable, même si certaines communes l'admettent. Tout dépend donc pour ce point précisément de ce qui est décidé au niveau local. Enfin, le terrain doit nécessairement être viabilisé, c'est-à-dire être raccordé à l'électricité, au réseau d'assainissement collectif de même qu'à l'eau potable. Si ce n'est le cas, le terrain doit pouvoir être raccordable après l'achat. Afin de vérifier si ces trois critères sont remplis, la bonne approche consiste à consulter le Plan local d'urbanisme (PLU). Pour ce faire, il convient de se rendre dans la mairie de la commune concernée afin d'avoir accès au document. Le PLU offre comme autre intérêt de renseigner l'acheteur sur la destination du terrain, à savoir sur le type d'utilisation que la commune autorise à en faire : usage commercial, habitation ou encore équipements d'intérêts collectifs et services publics. Par ailleurs, mieux vaut également connaître la superficie exacte du terrain de même que ses limites précises. Pour cela, consulter le plan cadastral est indispensable. Le site cadastre.gouv.fr donne la possibilité de le faire gratuitement, en renseignant l'adresse du terrain. Un conseil : faire intervenir un géomètre sur place permet de s'assurer que les informations sont bonnes et de vérifier que les limites du terrain, les bornes, sont bien positionnées par rapport au plan.

Les formalités et les frais d'achat d'un terrain constructible

Une fois ces vérifications préalables effectuées, il est possible de passer à l'achat du terrain. La procédure s'apparente à celle de l'achat d'un bien immobilier dans le sens où un avant-contrat est dans un premier temps formalisé. Il intervient une fois que le vendeur et l'acheteur se sont mis d'accord sur le prix de vente et les modalités : paiement comptant ou prêt bancaire par exemple. Vient ensuite la signature du compromis de vente ou de la promesse de vente qui peut s'accompagner du versement d'un acompte. La somme versée représente ainsi une indemnité d'immobilisation - d'une valeur représentant maximum 5% du prix de vente - qui permet alors à l'acheteur de réserver le terrain et de s'assurer qu'il lui revienne. Enfin, la signature de l'acte authentique de vente devant un notaire finalise l'opération. Sachez que l'achat d'un terrain constructible engendre le paiement de frais de notaire, de l'ordre de 7% à 9% du prix d'achat. Aussi, une taxe d'aménagement est reversée à la commune où se trouve le terrain, pour une valeur de 929€ par mètre carré en Île-de-France et de 820€ par mètre carré ailleurs en France.