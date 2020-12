Achat immobilier : les villes moyennes proches des métropoles sont de plus en plus rentables

En tête, Poitiers et Metz ont une très bonne rentabilité brute pour le propriétaire et une demande locative forte. (illustration) (Pixabay / geralt)

Grâce à leur faible distance avec les grandes métropoles, certaines villes moyennes sont récemment devenues très attractives avec l'essor du télétravail et les tendances immobilières liées au Covid-19. Ces communes présentent un taux de vacance faible et une bonne rentabilité, selon l'analyse de Masteos, spécialiste de l'investissement locatif.

La crise sanitaire du Covid-19 a motivé de nombreux Français à quitter les grandes métropoles pour des villes plus petites en périphérie. Le marché immobilier de ces communes s'en trouve dynamisé. Masteos, spécialiste en investissement immobilier, a analysé une centaine de communes françaises pour dénicher les villes les plus intéressantes, révèle Capital.

Poitiers, ville étudiante à fort potentiel

Toutes les communes ont comme point commun d'être reliées par ligne SNCF à une ou plusieurs grandes métropoles. Deux critères ont été pris en compte : la rentabilité, et le taux de vacance faible ou raisonnable. Au terme de son analyse, Mateos a retenu 25 villes moyennes, présentant une rentabilité brute et un indice de tension locative (notée de 1 à 9) intéressants.

Les villes retenues ont été classées en « bon potentiel » et « très fort potentiel ». On trouve dans cette dernière catégorie Poitiers (Vienne). Le rendement locatif y est de 7,15 % contre seulement 4,08 % à Bordeaux, ville à laquelle elle est reliée par le TGV. La capitale poitevine, qui accueille 25 000 étudiants, offre aussi de bonnes garanties en termes de demande locative.

Attention à la vacance locative

Une autre ville se positionne en haut du classement de la rentabilité locative : Metz (Moselle). Située à moins d'une heure de Strasbourg, la ville a un rendement locatif brut de 7,53 % et la note de 9/9 pour la demande locative. Autre ville à surveiller, Rennes (6,30 % de rendement et 9/9 de demande locative), Orléans (6,24 % et 8/9), Clermont-Ferrand (6,98 % et 6/9) et Arras (6,52 % et 7/9).

D'autres villes mises à l'étude par Maesteos peuvent offrir de bons rendements locatifs, comme Saint-Etienne (11,35 %), Mulhouse (12,75 %) ou Limoges (8,45 %). Mais la demande locative n'y est que de 2/9 à 4/9. Y devenir propriétaire est donc risqué, le taux de vacance locative étant donc probablement plus grand que dans les autres communes.