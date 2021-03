Achat immobilier : les femmes moins confiantes et plus prudentes que les hommes

Est-ce que les femmes achètent de l'immobilier avec une sensibilité différente de celle des hommes ? (Crédits 123RF)

S'agissant de leurs projets immobiliers, les femmes et les hommes n'anticipent pas l'avenir avec la même sérénité. Se Loger a interrogé des porteurs de projets immobiliers. Il en ressort que les femmes se montrent plus inquiètes et plus prudentes que les hommes.

Les femmes moins confiantes que les hommes pour leur projet immobilier

Se Loger a interrogé des femmes et des hommes porteurs de projet immobilier, leur demandant leurs anticipations pour ce marché. Il ressort que les femmes se montrent beaucoup plus inquiètes et prudentes que les hommes.

Ainsi, 38% des femmes interrogées pensent que les prix de l'immobilier vont augmenter, alors que seulement 29% des hommes partagent cette prévision. Les taux étant proches de leur plus bas historique, elles sont 57% à penser qu'ils vont bientôt remonter contre 46% des hommes, cela créant un sentiment d'urgence pour l'achat d'un bien immobilier.

Elles sont par ailleurs plus pessimistes sur l'évolution de leur pouvoir d'achat et sont seulement 16% à tabler sur une amélioration contre 21% des hommes. Malgré la persistance de la crise sanitaire, elles restent globalement optimistes sur leur capacité à obtenir un prêt immobilier (65% contre 72% pour les hommes) et à mener à bien leur projet immobilier (54% contre 63% des hommes). Toutefois, 35% d'entre elles craignent de ne pas l'obtenir, alors que les hommes ne sont que 29%.

De plus en plus de femmes se lancent seules dans un projet immobilier

Leurs craintes financières étant plus marquées, les femmes se lancent dans des projets immobiliers au budget plus modeste : 68% des projets d'achat d'un logement des femmes interrogées sont inférieurs à 300.000 €, contre 62% chez les hommes. Pour 35% des femmes, le projet d'acquisition affiche un prix compris entre 100.000 € à 199.000 €, contre seulement 29% des hommes.

En revanche, les femmes sont de plus en plus nombreuses à se lancer seules dans un projet immobilier. Selon Empruntis, parmi les projets d'acquisition en solo qui lui sont confiés, les femmes représentaient 45% des dossiers en février 2021, contre seulement 31% en 2017. « On note une vraie évolution dans le désir d'immobilier des femmes seules mais aussi dans leur passage à l'acte : + 14 points en 4 ans ! Elles réalisent leur projet en apportant 10% de plus que les hommes, et en empruntant 10% de moins, en raison de revenus inférieurs de 10% ... », souligne ainsi Cécile Roquelaure Directrice des études et de la communication pour Empruntis.

Les femmes préfèrent le neuf et les maisons

La principale motivation des femmes reste l'acquisition de leur résidence principale : 91% d'entre elles cherchent d'abord à devenir propriétaires de leur habitation principale. La part des primo-accédantes est également plus élevée chez les femmes, qui sont 47% à faire l'acquisition d'un bien immobilier pour la première fois, que chez les hommes (38%). Les hommes sont plus nombreux à envisager un investissement immobilier locatif (17% contre seulement 8% des femmes).

Les femmes sont aussi plus attirées par l'immobilier neuf (43%) que les hommes (30%). Les effets du confinement tendent également à se faire ressentir plus fortement chez les femmes puisqu'elles sont 63% à considérer la présence d'un extérieur comme étant un critère essentiel de leur recherche, là où 55% des hommes en font un incontournable. Plus de la moitié d'entre elles souhaiteraient acquérir une maison, un enthousiasme que ne partagent pas forcément les hommes.