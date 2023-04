À Paris, l’ex-plus grand magasin du monde s’offre une cure de jouvence

A deux pas de la butte Montmartre, les anciens grands magasins Dufayel qui ont compté jusqu’à 15.000 salariés sont rénovés et transformés pour devenir des bureaux répondant à tous les critères actuels.

Dans la famille des grands magasins parisiens, on pense bien évidemment aux Galeries Lafayette , au Printemps ou encore au Bon Marché et à la Samaritaine . Des institutions nées au XIXe siècle et qui ont perduré. Mais connaissez-vous les Grands Magasins Dufayel? Peu vraisemblable, dans la mesure où l’enseigne créée rue de Clignancourt dans le 18e arrondissement en 1856 sous l’appellation Palais de la nouveauté a fermé ses portes en 1930. Pourtant, les chiffres de cet établissement affaibli par la première Guerre mondiale et définitivement mis à terre par la crise de 1929, donnaient le tournis.

Au début du 20e siècle, le bâtiment qui occupait plus d’un hectare au sol (entre le boulevard Barbès, la rue de Clignancourt, de Sofia et Cristiani) se targuait d’être tout simplement le plus grand magasin du monde. L’établissement qui a employé jusqu’à 15.000 personnes est également l’un des inventeurs du crédit à la consommation pour sa clientèle populaire. Et pour avoir une idée de sa démesure de l’époque, il faut savoir que l’endroit abritait un immense théâtre, une salle de spectacle, un jardin d’hiver et même une piste cyclable. Sans oublier un dôme et un phare qui coiffent la construction principale.

Un dôme démoli en 1957

Ce n’est qu’après la Seconde guerre mondiale que les lieux sont repris par BNP Paribas (BNP à l’époque). La banque qui y installe ses services centraux, ne tarde pas à réduire la voilure, une partie non négligeable des lieux étant transformés en logements ou attribués à des commerces. Quant au dôme emblématique, il est démoli en 1957, car on lui reproche de masquer partiellement la vue vers le Sacré-Coeur. Ce n’est qu’en 2019 que l’établissement cède à Vinci Immobilier le 22-32, rue de Clignancourt, l’entrée principale des Grands magasins où étaient installés ses services informatiques.

Les importants travaux actuellement menés par Dumez doivent déboucher sur la livraison à l’été 2024 de 11.356 m² de bureaux. «Ce projet est une parfaite illustration de tout ce que nous mettons en œuvre au niveau du groupe, souligne Patrick Supiot, directeur général immobilier d'entreprise et aménagement chez Vinci Immobilier. On y voit nos réponses aux enjeux environnementaux aussi bien qu’aux nouvelles attentes des utilisateurs.» Dans la droite ligne du principe de Zéro artificialisation nette et aussi pour réduire les nuisances vis-à-vis du voisinage, le principe d’importantes démolitions pour tout remettre d’équerre a rapidement été abandonné.

«Nous sommes tombés amoureux du bâtiment et avons souhaité rendre à nouveau visible ses caractéristiques les plus intéressantes», poursuit Patrick Supiot. C’est notamment le cas de la façade qui va mieux intégrer une nouvelle verrière et aussi de ma structure métallique qui est remise en valeur alors qu’elle avait été noyée sous divers ajouts. Les cages d’escaliers avec leur charme d’époque sont elles aussi choyées même si l’escalier monumental du rez-de-chaussée a disparu depuis longtemps. Il est vrai que malgré l’histoire très forte des lieux, dans un bâtiment maintes fois restructuré comme celui-ci, «il y a peu de découvertes heureuses» .

Concernant les performances écologiques, l’immeuble qui vise les meilleures certifications environnementales du moment, se targue d’une conception bioclimatique et d’un usage frugal des ressources. Ainsi, seuls 20% des espaces seront climatisés (ceux servant à recevoir du public notamment), le reste des surfaces étant simplement équipé de brasseurs d’air. Même chose pour l’éclairage qui ne s’allume qu’à la demande dans toutes les zones (l’extinction, elle, est automatique).

10% de la surface en espaces extérieurs

Et pour répondre à la demande toujours plus forte d’espaces verts et extérieurs dans les bureaux, cet immeuble 100% minéral qui ne disposait d’aucune terrasse accessible, va créer 10% d’espaces extérieurs. Un tour de passe-passe rendu possible par un jeu d’escalier et par la libération des éléments techniques en toiture, si bien que tous les niveaux à l’exception du premier étage disposeront d’espaces ouverts et végétalisés. Autre élément en vogue que l’on retrouvera ici: une «rue intérieure», un espace qui traverse l’essentiel du bâtiment souvent éclairé à la lumière naturelle et doté de multiples services et coins confortables afin de favoriser les échanges et offrir la meilleure qualité de vie.

Et puis il y a l’effet waouh, cet élément de plus en plus recherché dans les bureaux pour en faire un atout de recrutement, et qui donne sans doute son nom de code à ce programme baptise Wow par son propriétaire. Passé le hall façon lobby de grand hôtel, cet effet est assuré notamment par les magnifiques vues sur le Sacré-Coeur tout proche, que l’on distingue même dans les étages peu élevés. Une dernière surprise attend les visiteurs dans les derniers étages où était autrefois installée la coupole des Grands Magasins. Jusqu’à récemment, du temps de BNP Paribas, cet espace avec beaucoup de hauteur sous plafond accueillait un terrain de basket. À l’avenir, on restera dans l’image sportive mais c’est d’ici que partira le «plongeoir». Cet espace sous les toits vitrés sur trois faces, permettra une immersion complète dans ce magnifique paysage de la butte Montmartre.

En revanche, pas d’effet waouh à attendre pour la décoration des lieux par le propriétaire, qui devrait rester minimale. «C’est un peu frustrant, admet Patrick Supiot, mais pour éviter tout gaspillage, il faut accepter de ne pas trop en faire dans l’équipement et la déco. Notre travail consiste désormais à livrer des espaces «capables», très modulables et que le client pourra ajuster à ses envies et besoins spécifiques.» À ce stade des travaux, rien n’est encore décidé du côté des futurs locataires mais chez Vinci Immobilier, on ne cache pas souhaiter attirer un preneur unique pour l’ensemble de l’immeuble.