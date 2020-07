À Paris, des «soldes monstres» mais des clients en vacances

Pour le premier jour des soldes, les réductions n'attiraient pas dans le centre de Paris, où de nombreux clients ont déjà quitté la ville.

«Y'a personne dehors, on fait quoi?» Dans sa boutique de chaussures La Scarpa, rue de Rivoli dans le quatrième arrondissement parisien, le responsable Bilel Ouaddah rit jaune. Cheveux gominés, sourire impeccable, il a bien bradé ses souliers pour attirer des clients en ce premier jour de soldes. Mais dans ce quartier de Paris habituellement si prisé des consommateurs, il n'y a guère aujourd'hui que des cafetiers habillant les terrasses et des ouvriers au chevet des façades. Les clients parisiens sont partis en vacances, et les touristes étrangers ne sont jamais arrivés. Résultat, les commerçants de la capitale «n'attendent rien» de cette période de soldes un peu singulière.

Rue des Archives, Sandrine*, vendeuse dans le magasin de vêtements Fluo, n'avait toujours pas croisé un client en milieu de matinée. Pour attirer le chaland, le magasin n'a pas pu faire de folies. «On n'a pas bradé nos stocks comme des fous, assure-t-elle en nouant une écharpe de soie marine au cou d'un mannequin. On est une petite structure familiale, on n'a pas les mêmes marges que les grosses enseignes.» Sandrine reproche à certaines grandes marques d'avoir «commencé leurs soldes dès le 11 mai», avec des ventes privées qui se sont multipliées, un peu partout. «Mais les petits magasins comme nous n'ont pas les mêmes marges, on ne peut pas faire de soldes toute l'année, ce genre de comportement va tuer les petits commerces de l'habillement.» Surtout, comme la plupart des commerçants du quartier, Sandrine regrette cette date de début de soldes. «Le 15 juillet, les gens sont partis en vacances. Idéalement il aurait fallu que ce soit décalé au 20 août...»

Soldes ou ventes privées ?

Chez Café Coton effectivement, les «ventes privées» ont précédé les soldes, et il n'y a pas eu grand-chose à changer sur les pancartes promotionnelles. «On fait exactement les mêmes promotions qu'avant les soldes, reconnaît Sabrina Assouline, la responsable de ce magasin de chemises pour hommes. Mais les réductions vont aller en s'accentuant." Dans cette petite boutique du Marais, un événement est pourtant venu sauver la triste période commerciale : les clients ont pris du poids. "Nous n'avons pas à nous plaindre, assure Sabrina Assouline. Nos clients sont restés pendant deux ou trois mois sans rien faire et en mangeant beaucoup, ils ont changé de taille... Nous avons plutôt bien vendu depuis un mois."

Ce mardi 14 juillet, Emmanuel Macron a annoncé lors de son allocution télévisée que les masques seraient obligatoires dans tous les lieux publics clos, dès le premier juillet. Ce qui ne semble pas poser problème aux commerçants. «Nous n'avons pas obligé nos clients à porter le masque jusque-là parce que sinon on était obligés de le fournir, explique Nawell Hamoum, responsable du magasin de cosmétiques Saga de la rue de Rivoli. Mais la grande majorité de nos clients en portent.» Chez le chausseur Rudy's, un peu plus loin, on est rassurés de cette contrainte nouvelle pour les clients : «Certains clients râlaient et nous insultaient parce qu'on demandait un masque. Là au moins, ce sera obligatoire pour tout le monde», explique Yann, un vendeur.

Des soldes trop tardives

Sur les Grands Boulevards non plus, les clients n'affluaient pas ce mercredi matin. Dans le magasin Burton du boulevard Poissonnière, une cliente entrait en fanfare une demi-heure après l'ouverture. «Je suis la première ?» tente-t-elle. «Non, deuxième. Vous êtes quand même sur le podium», lui répond une vendeuse étonnamment guillerette. «Les soldes sont arrivées trop tard, les gens sont déjà partis, explique Anabel Marcouly, la directrice régionale. Les régions touristiques vont être avantagées, mais dans les grandes villes, il y aura forcément moins de monde.» Pourtant les promotions ne manquent pas : -70% dès la première semaine, et des réductions sur quasi tous les articles. Du jamais vu ici.

«Cela fait 62 ans que j'ai le magasin, je n'ai jamais vu aussi peu de mondes pour l'ouverture des soldes», râle de son côté Renée Lévy, 95 ans, recroquevillée sur une chaise de plastique blanc dans son petit bric-à-brac Cati sur les Grands Boulevards. Le magasin rappelle le Vieil Elboeuf de Zola, installé en face du Bonheur des Dames et qui se meurt dans l'ombre du nouveau temple de la consommation. Pourtant à l'inverse du roman, les «Bonheurs» modernes ne semblent pas épargnés cette année. Au BHV du Marais, l'agitation était certes de mise avant l'ouverture au public, avec son ballet d'exposants, de livreurs, de caissières et de personnel de sécurité bipant leurs badges aux bornes électroniques. Mais deux heures plus tard, les allées étaient bien éparses. Pascale, 50 ans, jugeait d'ailleurs confortable ce premier jour : «D'habitude il y a la queue, là on est tranquilles», dit-elle en palpant un pull de cachemire à -50%.

Derrière elle, deux adolescentes font une embardée vers un stand de chaussures. «Ces baskets, c'est ma vie. Je veux les porter tous les jours, genre non-stop», dit l'une d'entre elles, comme pour rappeler que certains continueront tant bien que mal de faire vivre cette étonnante saison des soldes d'été 2020.

*Certains prénoms ont été modifiés