«Où placer 2.000 euros par mois ?» Nos conseils à Vincent

Les conseils du Revenu à Vincent, abonné depuis début 2020. (© Artelette)

Un peu cigale jusqu’à ses 33 ans, Vincent s’est transformé en fourmi sérieuse depuis bientôt deux ans. Il épargne chaque mois plus de 2.000 euros, essentiellement en Bourse. Découvrez nos conseils au jeune homme abonné au Revenu depuis début 2020.

Vincent (1) fait partie de ces Français qui gagnent très bien leur vie.

A tout juste 35 ans, il touche chaque mois 6.000 euros nets d’impôt. Cette confortable situation financière tranche avec un patrimoine beaucoup plus limité. Le jeune homme possède moins de 50.000 euros et il vient à peine d’acquérir sa résidence principale, 100% à crédit.

«Je n’épargne sérieusement que depuis début 2020, date à laquelle je me suis d’ailleurs abonné au Revenu. Avant, mon salaire était plus faible et il partait essentiellement en soirées, vacances et autres dépenses plaisir».

Résidence principale, assurance vie et PEA

En un an et demi, Vincent s’est plongé dans la matière patrimoniale et il a fait les choses biens. Avec sa compagne, ils ont acquis leur premier logement en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) en proche banlieue parisienne et devraient pouvoir l’habiter en avril prochain. Ils ont emprunté la totalité de la somme. Un choix pertinent compte tenu du niveau actuel des taux d’intérêt.

Notre jeune abonné a également ouvert plusieurs assurances vie et un plan d’épargne en actions (PEA). Il investit sur ces différents supports plus de 2.000 euros chaque mois.

Le patrimoine de Vincent Livrets 10.000 euros Assurance vie en euros 5.000 euros Assurance vie en UC 23.000 euros PER 1.500 Lire la suite sur LeRevenu.com