À Lyon, le centre commercial de La Part Dieu est prêt à se réinventer

Après 4 ans de travaux et 400 millions d'euros d'investissements, le site vient d'inaugurer son nouveau rooftop et ses nouvelles circulations.

Le centre commercial lyonnais de La Part Dieu a inauguré mercredi un nouveau «rooftop», couronnement de quatre années de travaux qui l'ont profondément transformé au prix d'un investissement de 400 millions d'euros pour son exploitant Unibail Rodamco Westfield. «C'est devenu trop réducteur de parler de centre commercial pour La Part Dieu. Avec ses nouveaux espaces, c'est un endroit à vivre ensemble», a fait valoir Anne-Sophie Sancerre, directrice générale pour l'Europe du Sud d'URW.

Les nouvelles surfaces inaugurées, en partie gagnées sur l'ancien parking occupant le toit du centre, sont largement consacrées à la restauration et aux loisirs. La réflexion sur le devenir du premier centre commercial de centre-ville en Europe, avec ses 33 millions de visiteurs par an, avait été engagée il y a près de dix ans. «C'est un monolithe qu'il fallait ouvrir» en y créant de nouveaux accès et en y faisant arriver la lumière du jour, a expliqué l'architecte du projet Winy Maas.

32.000 m² supplémentaires

Le massif bâtiment qui interdisait ainsi l'accès du centre historique depuis la gare a été percé de nouveaux cheminements. Trois escaliers monumentaux permettent d'accéder à ses toits végétalisés où s'installent des terrasses de restaurants offrant une vue imprenable sur les tours de ce quartier d'affaires. Le centre a été doté de 32.000 mètres carrés supplémentaires pour porter sa surface totale à 160.000 m². Mais l'existant a également été complètement rénové, notamment au niveau des sols et des plafonds.

Le nombre de places de parking, largement excédentaire avec l'amélioration de la desserte du quartier par les transports en commun, a été ramené de 4.300 à 3.150. «Il n'y a plus que 14% des clients qui viennent en voiture contre 25% il y a quelques années», s'est félicité Mme Sancerre. La nouvelle offre de restauration installée sous une immense verrière - 25 établissements - se veut plus qualitative par rapport aux enseignes de restauration rapide déjà présentes dans le centre.

Esthétique grunge

À l'étage inférieur, un «food court» à l'esthétique grunge rassemble une dizaine de kiosques opérés par des restaurateurs lyonnais, dont une «épicerie comptoir» du chef étoilé Mathieu Vianney (La Mère Brazier). Avec les 350 emplois créés avec le «rooftop», le centre commercial emploie désormais 4.700 personnes - presque la moitié des effectifs totaux du géant américain Amazon en France, a relevé Mme Sancerre.

Si les gros travaux se terminent, le centre n'a pas encore complètement terminé sa mue. Le cinéma, opéré par UGC, va profiter de son déménagement pour passer de 14 à 18 salles. La plus petite salle du nouveau complexe sera équivalente à la plus grande de l'ancien. L'inauguration est prévue cet été. À l'emplacement laissé vacant ouvrira l'an prochain un «pôle loisirs», aux contours encore non précisés. Le centre dispose déjà d'un espace d'escalade ludique tourné vers les enfants.