À Londres, une banque réservée aux milliardaires va ouvrir ses portes

Le coffre-fort le plus luxueux proposé par la banque, qui ouvre dans une semaine, sera loué pour quelque 2,5 millions de livres, soit près de 3 millions d'euros, par an.

«Bilionnaires only.»Selon le quotidien britannique The Guardian , une nouvelle banque, gérée par International Bank Vaults (IBV) va ouvrir ses portes la semaine prochaine à Londres, non loin de l'hôtel Dorchester et d'Hyde Park. Petite particularité de l'établissement, il n'accueillera que les bourses les plus garnies, comme l'explique Sean Hoey, son directeur général: «nous n'aurons affaire qu'avec des milliardaires.»

Pour être aux petits soins avec sa clientèle «UHNW» (l'acronyme, en anglais, pour «ultra-haute valeur nette»), la banque n'entend pas lésiner sur les moyens. Une Rolls-Royce avec chauffeur pourra être réservée pour aller et revenir de la banque. L'accès aux coffres se fera ensuite uniquement après validation des empreintes digitales et reconnaissance oculaire.

Concernant les coffres-forts, la nouvelle banque proposera également du haut-de-gamme. Le plus petit et le moins onéreux de ces coffres, avec une taille de «5 centimètres de haut, 16 centimètres de large et 49 centimètres de profondeur», coûtera 600 livres sterling, soit un peu plus de 700 euros, par an. De quoi contenir seulement une petite quantité de bijoux et «quelques lingots d'or» puisque, précise Sean Hoey dans The Guardian, sa taille ne dépasse pas celle d'un «téléphone portable.»

Des coffres-forts de plus large taille existent cependant pour les comptes plus fournis. Le plus grand d'entre eux est une «pièce entière», précise Sean Hoey, pour la modique somme de 2,5 millions de livres par an, l'équivalent de presque trois millions d'euros. Le directeur général assure par ailleurs avoir déjà eu plusieurs demandes de renseignements à son sujet.

«Nous ne voulons pas de blanchisseurs d'argent»

Ce genre de service de coffre-fort ultra-haut de gamme, réservé à «un certain calibre de clients» triés sur le volet, n'est pas sans rappeler celui que propose déjà depuis plusieurs années le grand magasin de luxe Harrods. Bien que, selon Sean Hoey, l'offre de la nouvelle banque d'IBV sera «bien plus exceptionnelle», avec «le coffre-fort le plus cher de Londres, voire du monde entier.»

Aux yeux d'IBV, qui appartient au multimillionnaire sud-africain Ashok Sewnarain, l'ouverture de cette nouvelle banque résulte d'une demande croissante des plus grosses fortunes du monde pour les coffres-forts. Ces dernières choisissent de plus en plus de stocker leurs richesses, craignant un potentiel mouvement contre la montée des inégalités et l'impact possible de la crise climatique.

Hors de question, en revanche, de compter sur la banque pour échapper au fisc. «Nous ne voulons pas de blanchisseurs d'argent [...], nous voulons connaître nos clients. La plupart nous seront envoyés par des banques privées, mais nous examinerons leurs dossiers encore une fois», a souligné Sean Hoey. Certaines demandes auraient même déjà été rejetées en raison des doutes du comité de la banque quant à l'origine des fonds.

