À Dubaï, cet appartement avec 4 chambres s’est vendu 35 millions d’euros

Les logements les plus luxueux continuent à se vendre à des prix records, comme en témoigne ce penthouse récemment cédé dans le quartier de Burj Khalifa.

Que ce soit à Paris ou à Dubaï , les logements les plus luxueux continuent à se vendre à des prix fous, malgré une conjoncture immobilière devenue bien plus délicate pour le commun des mortels. Dernière transaction record en date du côté de l’émirat, un penthouse vient de se vendre pour 139 millions d’AED (dirhams émiratis) soit près de 35 millions d’euros, comme l’annonce le promoteur de luxe Omniyat. À ce niveau de tarif, il s’agirait de la propriété la plus chère du quartier de Burj Khalifa selon un communiqué du développeur immobilier.

La propriété qui compte 4 chambres se situe au sein de la résidence The Lana, gérée par l’opérateur hôtelier de luxe Dorchester Collection (qui a notamment en charge les palaces parisiens que sont le Meurice ou le Plaza Athénée). Inaugurée en avril dernier, cette propriété hôtelière et résidentielle particulièrement exclusive a été réalisée par Foster + Partners, côté architecture, tandis que la décoration intérieure a été confiée à Gilles & Boissier. Niché entre les quartiers de Burj Khalifa et de Dubaï Design, le bâtiment surplombe la promenade de Marasi Bay, longue de 12 km et dotée d’un espace d’amarrage pour les yachts.

385 m² par chambre

Si le prix peut sembler particulièrement élevé pour un appartement de 4 chambres, il faut bien noter que c’est une parfaite illustration du gigantisme qu’apprécie l’émirat avec d’immenses espaces ouverts et d’incroyables hauteurs sous plafond. L’appartement s’étend en effet sur 1541 m², soit un ratio de 385 m² par chambre... D’ailleurs si on rapporte le prix du logement à sa surface, on obtient un tarif de 22.700 euros/m², qui n’est pas si exceptionnel que cela dans l’immobilier de grand luxe parisien. Pour mémoire, c’est moins cher que le prix moyen (dans l’ancien) de la rue la plus chère de la capitale, la rue Furstemberg (Paris 6e) affichée à 24.272 €/m² et de ses deux poursuivantes: l’avenue Montaigne et le quai des Orfèvres, deux voies à plus de 23.000 €/m² .

«Notre vision consiste à créer des chefs-d’œuvre sculptés grâce aux talents exceptionnels par certains des designers les plus renommés, résume en toute sobriété Mahdi Amjad, fondateur et président d’Omniyat. Nous associons sens, esthétique, innovation et une narration unique pour créer des expériences rares.» Après cette réalisation de la résidence The Lana, le promoteur a racheté dans la foulée la marina de Marasi Bay auprès de Business Bay LLC. Une première pour l’entreprise, qui se tenait jusque-là à des réalisations individuelles et qui gérera à l’avenir une enclave complète dans ce secteur de l’émirat.