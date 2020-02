6 milliards € de collecte immobilière en 2019 pour Primonial

Le groupe Primonial a fortement augmenté sa collecte d'épargne en 2019 par rapport à l'année précédente avec une collecte brute globale de 11,4 milliards €, à comparer à 9,7 milliards € en 2018 (+ 17,5%). Et force est de constater que l'immobilier se taille la part du lion : 6 milliards € collectés en brut sur cette classe d'actifs en 2019, c'est plus de 50% du total.

Sans surprise, ce sont les fonds retails immobiliers qui concentrent une bonne partie de cette collecte immobilière record : 3,152 milliards € ont été collectés sur ces véhicules en 2019, dont 1,343 milliards € sur les 5 SCPI du groupe (ce qui représente plus de 15% de la collecte globale du marché des SCPI en 2019), et 1,809 milliards € sur la SCI Capimmo et l'OPCI grand public PREIMium qui sont deux produits essentiellement commercialisés en assurance vie.

L'activité Club Deals Immobiliers institutionnels réalise également une performance commerciale remarquable avec 2,12 milliards € de collecte. 4 opérations emblématiques concentrent une part significative de cette collecte « institutionnelle » : l'achat en joint-venture avec le Coréen Samsung SRA du Lumière, plus grand immeuble tertiaire privé de Paris d'une surface de 136.000 m2 pour 1,06 milliard € en juillet 2019, l'acquisition en VEFA du Sakura à Fontenay-sous-Bois (94) pour 191 millions € en mars 2019, immeuble de bureaux de 30.000 m2 entièrement pré-loué pour une durée de 9 ans à la Société Générale, l'acquisition pour le compte d'un groupe d'investisseurs institutionnels de l'immeuble de bureaux « Newtime » (15.700 m2) à Neuilly-sur-Seine pour 160 millions € hors droits en mai 2019 et, enfin, le montage de la SCI PREIM Hospitality 1 qui investit sur des actifs hôteliers en France (comptabilisée pour 399 millions € dans la collecte).

« Notre activité immobilière s'est distinguée, dans un contexte de forte demande, par un gain significatif de parts de marché venant récompenser la bonne gestion de Primonial REIM sur la durée, associant performance, régularité et qualité des sous-jacents. Plus globalement, le développement de notre pôle européen, sous la supervision de Laurent Fléchet, a enregistré de belles performances, notamment par le biais d'Aviarent en Allemagne, encore amenées à se fortifier dans les années à venir, se réjouit Stéphane Vidal, président du groupe Primonial. Enfin, le récent renforcement de notre structure capitalistique nous permettant de garantir notre indépendance opérationnelle (via la détention d'une majorité du capital par deux fonds d'investissement : Bridgepoint et Latour Capital), valeur essentielle aux yeux de nos collaborateurs, partenaires et clients, et d'accueillir à notre capital des partenaires opérationnels (Société générale assurances) et des acteurs internationaux de premier plan (Aberdeen, Grosvenor, et LGT) sera l'occasion de mettre en œuvre des synergies industrielles afin de poursuivre le développement de nouvelles expertises et solutions d'investissement au service de nos clients, notamment dans le domaine du non coté, et d'accélérer notre déploiement à l'international. Fort d'un positionnement consolidé et d'une capacité d'innovation renforcée, nous abordons l'année 2020 avec beaucoup d'enthousiasme et de confiance. »