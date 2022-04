6,7% de performance globale en 2021 pour l’immobilier d’investissement en France selon MSCI

L’indice MSCI France Annual Property vient d’être publié à fin décembre 2021 : il s’affiche en hausse de 6,7 % sur 12 mois, une performance environ deux fois plus élevée que celle de 2020 qui s’était limitée à 3,2%, pandémie de Covid-19 oblige. Dans le détail, cette progression de l’immobilier d’investissement en France en 2021 se ventile entre 3% de rendement en capital (contre -0,6% en 2020) et 3,6% de rendement locatif (contre 3,8% en 2020). Les performances mesurées sont cependant très hétérogènes en fonction des secteurs immobiliers concernés.

La logistique atteint une performance globale exceptionnelle en 2021

Parmi les secteurs immobiliers ayant le plus performé en 2021, on retrouve sans surprise la logistique, qui a profité à plein de l’essor spectaculaire du e-commerce pendant la période pandémique. Ce secteur stratégique de l’immobilier tertiaire a enregistré une performance globale de 21,8% en 2021, dont 17,5% de progression en capital ! Signe de l’attractivité de ce secteur pour les investisseurs, les rendements locatifs se sont compressés sur les actifs logistiques en 2021 pour atteindre 4,3%, soit 0,7% de moins qu’en 2020.

« La logistique et les locaux d’activité arrivent en tête du classement avec un rendement global record de 21,8 %, mais leur rendement locatif a subi de fait la plus forte compression (-0,7 point) pour atterrir à 4,3 %. L’immobilier de santé et le résidentiel arrivent ensuite à 9,8 % et 7,9 % respectivement », résume ainsi Carine Dassé, Executive Director chez MSCI.

Concernant les commerces et hôtels, qui avaient été très affectés par la crise sanitaire en 2020, ils affichent un redressement vigoureux en 2021: le rendement global des actifs de commerce remonte ainsi à 3,1 % (contre -3,6% en 2020 !) et celui des hôtels à 6,7 % (7,1 % sur les actifs hôteliers en contrat de bail et 6,3 % sur ceux exploités sous contrat de gestion).

Sur les actifs de bureaux, la performance 2021 s’affiche à 5,0% mais recouvre des réalités très contrastées selon les secteurs géographiques, ce marché étant révolutionné depuis 2 ans par le développement important du télétravail. Ainsi, Paris intra-muros enregistre une progression des valeurs métriques avec 3,3% de rendement en capital, sous l’impulsion de la hausse des loyers de marché et de l’appétit des investisseurs pour les actifs « core », alors que le reste de l’Île-de-France connaît au contraire une diminution des prix. En régions par contraste, les bureaux bénéficient d’une forte dynamique accompagnée d’une progression des valeurs vénales.

Un rendement annuel de 8,6% sur l’immobilier d’investissement au cours des 23 dernières années

Sur les 23 années qui viennent de s’écouler, MSCI a mesuré une performance annuelle moyenne de 8,6% pour l’immobilier d’investissement français. MSCI constate d’autre part qu’au-delà de ces performances élevées sur longue période, les performances sectorielles tendent à se disperser depuis la crise financière de 2008.

L’indice MSCI France Annual Property est reconstitué à partir d’une collecte d’information opérée auprès des professionnels de l’immobilier sur environ 7 000 actifs de différentes typologies sectorielles. A fin décembre 2021, cet échantillon représente une contrevaleur de 205 milliards €, un record depuis la création de cet indice et un chiffre en hausse de 22 milliards € par rapport à fin 2020.