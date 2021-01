4 bonnes résolutions pour mieux maîtriser votre budget en 2021

La nouvelle année est là. Avec elle, les bonnes résolutions en matière de santé, d'alimentation ou encore de sport s'invitent dans les discussions. Quelles sont les pistes à suivre pour étendre ces décisions à votre porte-monnaie ?

Par MoneyVox,



Et si l'année 2021 marquait le début d'une gestion sereine et optimisée de votre budget ? Pour maîtriser vos dépenses et épargner davantage, plusieurs options s'offrent à vous. Banque, assurance, fournisseurs d'énergie... vous ne savez pas par où commencer ? Voici plusieurs idées pour vous aider à faire le point sur vos finances personnelles et renouer avec votre pouvoir d'achat.

1. Dressez un état des lieux de vos frais bancaires

Cotisation de carte bancaire, prix du package, frais de tenue de compte... difficile de savoir vraiment ce que l'on paie à sa banque. En début d'année, les établissements bancaires adressent un récapitulatif des frais prélevés sur l'ensemble de 2020. Un bon moyen de connaître avec précision les sommes payées. Il est alors aisé de repérer les principaux postes de dépense.

La solution pour faire diminuer la facture ? Négocier avec sa banque... ou en changer ! Faire jouer la concurrence permet de s'assurer d'obtenir les meilleurs prix en vigueur, en particulier grâce aux banques en ligne et à la gratuité d'un certain nombre de leurs produits. Qui plus est, ces offres sont désormais accessibles sans conditions de revenu dans de très nombreux établissements.

2. Economisez sur vos assurances auto, habitation et santé

Depuis le 1e janvier 2015, il est possible de changer de compagnie d'assurance pour son contrat auto ou habitation à tout moment dès que le contrat en question est daté de plus d'un an. Une possibilité étendue à la mutuelle santé depuis le 1e décembre 2020. Ceci constitue un véritable avantage pour les foyers désireux de réaliser des économies sur leurs cotisations d'assurance. Attention toutefois à ne pas se focaliser uniquement sur le prix : la qualité de l'assureur et les garanties souscrites doivent également être évaluées. Si vous remboursez un prêt immobilier, vous pouvez changer d'assurance emprunteur pour profiter d'un meilleur tarif auprès d'une autre compagnie avec des milliers d'euros d'économies potentielles.

3. Faites le bilan sur vos factures d'énergie

La facture énergétique d'un logement peut rapidement s'envoler, en particulier en cette période hivernale. Le chauffage, qu'il soit électrique, au gaz, au fioul ou au bois, est un poste de dépense important. La consommation des appareils électroménagers, elle aussi, peut peser lourd dans la balance. Depuis de nombreuses années, il est possible de faire jouer la concurrence lors du choix de son fournisseur d'énergie, et d'en changer librement. Deux critères sont à analyser minutieusement : le prix de l'abonnement au gaz et/ou à l'électricité, ainsi que le tarif du kilowattheure. Ainsi, à consommation égale, vous pourrez déterminer quelle entreprise est la plus compétitive. Si vous faites partie des 5,8 millions de ménages français éligibles au chèque énergie, vous avez jusqu'au 31 mars 2021 pour l'utiliser.

4. Revoyez vos abonnements internet et téléphone

Les prix des box internet et des forfaits de téléphonie mobile n'ont de cesse de baisser depuis plusieurs années. Il est fortement recommandé de réétudier régulièrement ces abonnements. À la clé ? Des économies qui peuvent s'élever à plusieurs dizaines d'euros par an ou, à prix égal, des services plus étendus (bouquets de chaînes supplémentaires, fibre, nombre de Go d'internet...). Pour bénéficier des meilleurs prix, soyez à l'affût des offres promotionnelles. Ponctuelles, celles-ci permettent très souvent de profiter d'un tarif réduit pendant une durée déterminée (six mois, un an ...). Attention toutefois à la durée d'engagement et aux éventuels frais de résiliation dans le cadre d'une box.