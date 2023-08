25 000 nouveaux millionnaires en France en 2022, notamment grâce à l'immobilier

2,82 millions de personnes vivant l'an dernier en France possédaient ainsi un patrimoine supérieur à un million de dollars, soit 930.000 euros. (illustration) (jojooff / Pixabay)

25.000 nouvelles petites fortunes ont été recensées en France, en 2022. Une augmentation rendue possible par la solidité du secteur de l'immobilier français et qui permet au pays de se hisser sur le podium de la richesse individuelle mondiale.

Selon une étude de la banque suisse UBS, la France a comptabilisé 25.000 millionnaires supplémentaires en 2022. Ces nouveaux venus dans le club permettent à notre pays de se hisser à la 3e place sur le podium de la richesse individuelle, derrière les Etats-Unis et la Chine, rapporte le Figaro jeudi 24 août. 2,82 millions de personnes vivant l'an dernier en France possédaient ainsi un patrimoine supérieur à un million de dollars, soit 930.000 euros.

Ils représentent 4,8 % des millionnaires mondiaux. Cette hausse non négligeable des effectifs de la communauté des millionnaires tricolores est en grande partie due aux évolutions observées dans le secteur de l'immobilier. Ce dernier a su maintenir une certaine stabilité, contrairement à celui des investissements financiers, qui ont généré des profits en demi-teinte.

Un marché plus solide

En 2022, le marché immobilier a en effet permis de maintenir la valeur des actifs non-financiers à des niveaux élevés. Ce qui n'est pas le cas des actifs financiers. L'étude réalisée par UBS a révélé que ceux-ci avaient de leur côté connu une chute de 46,2 % à 37,7 % entre 2000 et 2022. Les nouveaux Français les plus riches ont donc pris la décision d'investir dans l'immobilier, un secteur plus sûr actuellement.

Cela a donc fait augmenter le nombre de « petites fortunes » en France, mais aussi dans le reste du monde. Sur les 59,4 millions de millionnaires toutes nationalités confondues, 87 % font partie de cette catégorie et possèdent donc une fortune inférieure à 5 millions d'euros. A noter que le calcul menant à ses résultats est seulement basé sur le patrimoine nominal et ne prend pas en compte l'inflation.

Moins d'ultra-riches français

En incluant dans l'équation ce dernier facteur, une nouvelle catégorie a vu le jour, celle des « millionnaires de l'inflation ». En réalité, la valeur nette de leur patrimoine serait en dessous du million de dollars si elle était ajustée en fonction de l'inflation. Cette catégorie regroupe 100.000 personnes en France. Du côté des ultra-riches, les chiffres sont en revanche plutôt à la baisse. Le contexte financier actuel a affecté la catégorie des personnes possédant plus de 50 millions de dollars d'actifs.

Cela a entraîné une diminution de 10 % du nombre d'ultra-riches. Ils ne sont désormais plus que 243.060 en France. Pour autant, le marché immobilier pourrait bien ne pas être un secteur d'avenir et le nombre de nouvelles « petites fortunes » est susceptible de rapidement diminuer. Une telle évolution permettrait au passage au Japon de reprendre sa troisième place sur le podium du nombre de millionnaires dès 2023.