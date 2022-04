« 100 % Santé » : Emmanuel Macron pourrait étendre le dispositif au remboursement de l'orthodontie

Emmanuel Macron pourrait étendre le « 100 % Santé » aux soins d’orthodontie. (Pixabay / mlarsson62)

Alors qu’il n’a pas encore détaillé publiquement l’ensemble de ses mesures pour lutter contre les inégalités de santé, Emmanuel Macron pourrait se prononcer en faveur du maintien de salaire généralisé en cas d’arrêt maladie, du tiers payant intégral via l’Assurance maladie et du remboursement à 100 % de l’orthodontie.

Selon les informations des Échos , l’entourage d’Emmanuel Macron estime que toutes les mesures de santé du président candidat n’ont pas encore été dévoilées, pour éviter notamment d’inspirer ses précédents rivaux dans la course à la présidence. D’après nos confrères, le président sortant envisagerait d’annoncer prochainement plusieurs mesures fortes visant à lutter contre les inégalités de santé et, dans le même temps, à remporter le vote populaire pour le second tour de l’élection présidentielle.

Ainsi, Emmanuel Macron pourrait étendre le « 100 % Santé » aux soins d’orthodontie. Actuellement appliqué aux lunettes, prothèses auditives et prothèses dentaires, ce dispositif mis en place le 1er janvier 2021 permet à tous les Français d’accéder à des soins pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie.

Généralisation du tiers payant

Toujours dans cette lignée, Emmanuel Macron envisagerait selon nos confrères de mettre en œuvre le tiers payant intégral. Promise par la ministre de la santé Marisol Touraine en 2014 mais jamais actée, cette généralisation du tiers payant permettrait aux patients de consulter un professionnel de santé sans frais à avancer.

Toujours selon Les Échos , le président sortant pourrait enfin se déclarer favorable au maintien de salaire systématique en cas d’arrêt de travail. Pour ce faire, il devrait rendre obligatoire la subrogation de salaire, qui consiste pour l’employeur à avancer à son salarié arrêté les sommes qui lui seront versées ensuite par l’Assurance maladie au titre des indemnités journalières. Actuellement, un tiers seulement de ces indemnités sont versées par les entreprises, dont la plupart se refusent à supporter la charge de trésorerie en attendant le remboursement par la Sécurité sociale.

