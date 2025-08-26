 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Trump dit démettre Lisa Cook de son poste de gouverneure de la Fed
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 03:27

(Actualisé tout du long; photo à disposition)

Donald Trump a déclaré lundi démettre Lisa Cook de son poste au sein du comité des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), une décision sans précédent que le président américain justifie par des accusations selon lesquelles Cook, première femme afro-américaine à siéger à ce poste, a effectué des déclarations erronées pour des emprunts immobiliers.

Le chef de la Maison blanche avait appelé la semaine dernière Lisa Cook à démissionner après que le directeur de l'agence fédérale du financement immobilier, William Pulte, nommé par Donald Trump, a accusé Cook d'avoir enregistré deux logements comme résidence principale à des fins d'emprunts. Le département de la Justice a dit se pencher sur la question.

Cette décision marque une escalade dans les efforts de Donald Trump pour peser sur le fonctionnement de la banque centrale américaine, à laquelle il demande régulièrement, depuis son retour au pouvoir en janvier, de baisser les taux d'intérêt. La Fed n'a pas assoupli sa politique monétaire depuis le début de l'année, citant sa préoccupation à l'égard de l'inflation.

Donald Trump s'en est pris à de multiples reprises au patron de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qu'il avait nommé à ce poste au cours de son premier mandat présidentiel - avant que Powell soit reconduit dans ses fonctions par Joe Biden.

Il a menacé de limoger Jerome Powell, bien qu'il n'en a pas l'autorité - hormis dans des cas très particuliers sans lien avec la politique monétaire -, avant de faire marche arrière, tout en menant un processus de sélection du successeur de Powell, dont le doit prendre fin en mai prochain.

Parallèlement, l'administration Trump mène depuis plusieurs mois une offensive contre les programmes de diversité et d'inclusion au sein du gouvernement américain. Elle s'attaque aussi à des rivaux politiques du président républicain, tels que l'éminent sénateur démocrate Adam Schiff, accusé de fraude.

Dans une lettre adressée à Lisa Cook qu'il a diffusée sur son réseau social Truth lundi soir, Donald Trump dit avoir "déterminé qu'il y a une raison suffisante pour vous démettre de votre position".

Le président américain déclare qu'il y a suffisamment de preuves que Lisa Cook a effectué des fausses déclarations pour des demandes de prêts. "A minima, ce comportement expose une forme de négligence grossière dans des transactions financières qui remet en question votre compétence et votre fiabilité comme régulateur financier", ajoute-t-il dans la lettre.

Lisa Cook s'était montrée inflexible face aux pressions de Donald Trump, assurant la semaine dernière n'avoir "aucune intention de (se) laisser harceler à la démission".

"En tant que membre de la Réserve fédérale, j'entends prendre avec sérieux toute question sur mon passé financier. Je rassemble des informations précises afin de pouvoir répondre à toute question légitime et fournir les faits", avait-elle dit.

Nommée au conseil des gouverneurs de la Fed par Joe Biden en 2022, Lisa Cook avait souscrit les emprunts concernés un an plus tôt, alors qu'elle était académicienne. Une déclaration financière datant de 2024 indique que Lisa Cook a trois emprunts dont deux crédits immobiliers pour des résidences personnelles.

William Pulte a accusé Lisa Cook d'avoir commis une fraude en présentant deux de ses emprunts comme rattachés à sa résidence principale. Il n'a pas fourni publiquement de preuve pour étayer ses accusations.

Souscrire à un prêt pour une résidence principale permet traditionnellement de bénéficier d'un taux d'intérêt moins élevé.

Le mandat de Lisa Cook devait expirer en 2038.

(Michael S. Derby à New York, Kanishka Singh à Washington; version française Jean Terzian)

Banques centrales
Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre François Bayrou lors d'une conférence de presse à Paris le 25 août 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Bayrou en mission impossible face à une chute plus probable que jamais
    information fournie par AFP 26.08.2025 04:07 

    François Bayrou entame mardi devant la CFDT une opération de la dernière chance pour tenter d'arracher la survie de son gouvernement, plus que jamais menacé d'être renversé par les oppositions lors du vote de confiance du 8 septembre qui inaugure une nouvelle période ... Lire la suite

  • La mégafusée Starship de SpaceX sur son pas de tir, le 24 août 2025 au Texas ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )
    Nouveau report du lancement de la mégafusée Starship pour cause de mauvaise météo
    information fournie par AFP 26.08.2025 02:59 

    L'entreprise américaine SpaceX du multimilliardaire Elon Musk a reporté une nouvelle fois lundi un vol d'essai de sa mégafusée Starship, développée pour aller sur la Lune et Mars, en raison de mauvaises conditions météorologiques. "Malheureusement, le lancement ... Lire la suite

  • Un Boeing 737-10 en vol. (Crédit: / Boeing)
    Trump dit à Lee vouloir rencontrer Kim Jong-un cette année
    information fournie par Reuters 26.08.2025 00:47 

    Le président américain Donald Trump a exprimé lundi, à l'occasion de la visite de son homologue sud-coréen Lee Jae-myung, le souhait de rencontrer cette année le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, déclarant par ailleurs vouloir accentuer les négociations avec Séoul ... Lire la suite

  • Donald Trump dans le Bureau ovale à la Maison Blanche à Washington, le 25 août 2025 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump pense que beaucoup d'Américains "aimeraient avoir un dictateur"
    information fournie par AFP 26.08.2025 00:24 

    Donald Trump a lancé lundi que beaucoup d'Américains "aimeraient avoir un dictateur", pendant une conférence de presse improvisée et prolongée dans le Bureau ovale, consacrée à des sujets de sécurité et à des récriminations contre ses opposants. "Beaucoup de gens ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank