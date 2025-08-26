USA-Trump dit démettre Lisa Cook de son poste de gouverneure de la Fed

Donald Trump a déclaré lundi démettre Lisa Cook de son poste au sein du comité des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), une décision sans précédent que le président américain justifie par des accusations selon lesquelles Cook, première femme afro-américaine à siéger à ce poste, a effectué des déclarations erronées pour des emprunts immobiliers.

Le chef de la Maison blanche avait appelé la semaine dernière Lisa Cook à démissionner après que le directeur de l'agence fédérale du financement immobilier, William Pulte, nommé par Donald Trump, a accusé Cook d'avoir enregistré deux logements comme résidence principale à des fins d'emprunts. Le département de la Justice a dit se pencher sur la question.

Cette décision marque une escalade dans les efforts de Donald Trump pour peser sur le fonctionnement de la banque centrale américaine, à laquelle il demande régulièrement, depuis son retour au pouvoir en janvier, de baisser les taux d'intérêt. La Fed n'a pas assoupli sa politique monétaire depuis le début de l'année, citant sa préoccupation à l'égard de l'inflation.

Donald Trump s'en est pris à de multiples reprises au patron de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qu'il avait nommé à ce poste au cours de son premier mandat présidentiel - avant que Powell soit reconduit dans ses fonctions par Joe Biden.

Il a menacé de limoger Jerome Powell, bien qu'il n'en a pas l'autorité - hormis dans des cas très particuliers sans lien avec la politique monétaire -, avant de faire marche arrière, tout en menant un processus de sélection du successeur de Powell, dont le doit prendre fin en mai prochain.

Parallèlement, l'administration Trump mène depuis plusieurs mois une offensive contre les programmes de diversité et d'inclusion au sein du gouvernement américain. Elle s'attaque aussi à des rivaux politiques du président républicain, tels que l'éminent sénateur démocrate Adam Schiff, accusé de fraude.

Dans une lettre adressée à Lisa Cook qu'il a diffusée sur son réseau social Truth lundi soir, Donald Trump dit avoir "déterminé qu'il y a une raison suffisante pour vous démettre de votre position".

Le président américain déclare qu'il y a suffisamment de preuves que Lisa Cook a effectué des fausses déclarations pour des demandes de prêts. "A minima, ce comportement expose une forme de négligence grossière dans des transactions financières qui remet en question votre compétence et votre fiabilité comme régulateur financier", ajoute-t-il dans la lettre.

Lisa Cook s'était montrée inflexible face aux pressions de Donald Trump, assurant la semaine dernière n'avoir "aucune intention de (se) laisser harceler à la démission".

"En tant que membre de la Réserve fédérale, j'entends prendre avec sérieux toute question sur mon passé financier. Je rassemble des informations précises afin de pouvoir répondre à toute question légitime et fournir les faits", avait-elle dit.

Nommée au conseil des gouverneurs de la Fed par Joe Biden en 2022, Lisa Cook avait souscrit les emprunts concernés un an plus tôt, alors qu'elle était académicienne. Une déclaration financière datant de 2024 indique que Lisa Cook a trois emprunts dont deux crédits immobiliers pour des résidences personnelles.

William Pulte a accusé Lisa Cook d'avoir commis une fraude en présentant deux de ses emprunts comme rattachés à sa résidence principale. Il n'a pas fourni publiquement de preuve pour étayer ses accusations.

Souscrire à un prêt pour une résidence principale permet traditionnellement de bénéficier d'un taux d'intérêt moins élevé.

Le mandat de Lisa Cook devait expirer en 2038.

(Michael S. Derby à New York, Kanishka Singh à Washington; version française Jean Terzian)