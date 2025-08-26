USA-Lisa Cook va intenter un procès contre Trump pour conserver son poste à la Fed

par Howard Schneider, Michael S. Derby et Ann Saphir

Lisa Cook, gouverneure de la Réserve fédérale américaine (Fed), va intenter une action en justice pour empêcher le président américain Donald Trump de la démettre de son poste, a annoncé mardi son avocat, déclenchant ainsi ce qui pourrait être une longue bataille juridique autour de la tentative de la Maison blanche d'influencer la politique monétaire américaine.

"Sa tentative de la licencier, sur la seule base d'une lettre, est dépourvue de tout fondement factuel ou juridique. Nous allons intenter une action en justice pour contester cette mesure illégale", a déclaré dans un communiqué Abbe Lowell, l'avocat de Lisa Cook.

Cette annonce intervient alors que Donald Trump a déclaré lundi démettre Lisa Cook de son poste, citant des irrégularités présumées dans l'obtention de prêts immobiliers, une décision sans précédent susceptible de faire bouger les lignes s'agissant de l'indépendance dont dispose l'institution.

Dans une lettre adressée à Lisa Cook, première femme afro-américaine à siéger au conseil des gouverneurs de la Fed, et publiée sur les réseaux sociaux, le locataire de la Maison blanche dit avoir un "motif suffisant" pour la démettre de ses fonctions: des demandes d'emprunts immobiliers distinctes effectuées en 2021 dans lesquelles Cook désigne deux propriétés - l'une dans le Michigan, l'autre en Géorgie - comme sa résidence principale.

La gouverneure a déclaré que Donald Trump n'avait pas le pouvoir de la limoger et s'est engagée à rester à son poste.

Le président américain avait appelé la semaine dernière Lisa Cook à démissionner après que le directeur de l'agence fédérale du financement immobilier, William Pulte, a formulé ces accusations. Pulte a demandé à l'Attorney General (ministre de la Justice), Pamela Bondi, d'ouvrir une enquête. Pulte et Bondi ont tous deux été nommés par Trump.

Cette décision marque une escalade dans les efforts de Donald Trump pour peser sur le fonctionnement de la banque centrale américaine, à laquelle il demande régulièrement, depuis son retour au pouvoir en janvier, de baisser les taux d'intérêt. La Fed n'a pas assoupli sa politique monétaire depuis le début de l'année, citant sa préoccupation à l'égard de l'inflation.

Donald Trump s'en est pris à de multiples reprises au patron de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qu'il avait nommé à ce poste au cours de son premier mandat présidentiel - avant que Powell soit reconduit dans ses fonctions par Joe Biden.

Il a menacé de limoger Jerome Powell, bien qu'il n'en a pas l'autorité - hormis dans des cas très particuliers sans lien avec la politique monétaire -, avant de faire marche arrière, tout en menant un processus de sélection du successeur de Powell, dont le doit prendre fin en mai prochain.

En parallèle, l'administration Trump mène depuis plusieurs mois une offensive contre les programmes de diversité et d'inclusion au sein du gouvernement américain. Elle s'attaque aussi à des rivaux politiques du président républicain, tels que l'éminent sénateur démocrate Adam Schiff, accusé de fraude.

Depuis son entrée en fonction en janvier pour un second mandat, Donald Trump a également supervisé le départ de centaines de milliers de fonctionnaires, démantelé plusieurs agences et retenu des milliards de dollars de dépenses autorisées par le Congrès.

"INCONGRU"

Plusieurs heures après l'annonce de Donald Trump, Lisa Cook a transmis via un cabinet d'avocats un communiqué à la presse dans lequel elle déclare qu'"aucune cause n'existe en vertu de la loi" et que Donald Trump n'a "pas autorité" pour la démettre de son poste. Le mandat de Cook, nommée par Joe Biden en 2022, doit prendre fin en 2038.

"Je vais continuer à remplir mes missions pour aider l'économie américaine", a-t-elle dit.

Les mandats des gouverneurs de la Fed sont conçus pour que leur durée soit supérieure à celle du mandat d'un président. Un gouverneur peut seulement être démis de ses fonctions "pour motif raisonnable".

Une telle démarche n'avait jusqu'alors jamais été initiée par les locataires de la Maison blanche, qui ont traditionnellement privilégié, en particulier dans les années 1970, une approche non-interventionniste à l'égard de la Fed afin de préserver la confiance dans la politique monétaire.

D'après des juristes et des historiens, un quelconque recours en justice à propos de la décision de Donald Trump pourrait engendrer des questions sur le pouvoir exécutif et sur l'indépendance de la Fed, en plus d'examiner si les accusations à l'encontre de Lisa Cook relèvent du "motif raisonnable".

Peter Conti-Brown, juriste spécialiste de l'histoire de la Fed à l'université de Pennsylvanie, a noté que les transactions concernées dataient d'avant la nomination de Lisa Cook au conseil des gouverneurs de la Fed et qu'elles étaient disponibles dans les archives publiques quand le Sénat a entrepris le processus de confirmation de Cook.

"Ces représentants (de la Fed) ont été avalisés par notre président et notre sénat, ce qui signifie que tout ce qu'ils ont fait en tant que citoyens privés (avant leur nomination) a déjà été vérifié", a-t-il dit, décrivant comme "incongru" le fait de revenir en arrière et de présenter cela comme "motif raisonnable pour une mise en retrait".

Dans sa lettre, Donald Trump accuse Lisa Cook d'avoir eu un "comportement mensonger et criminel sur des questions financières" et dit n'avoir pas confiance en son "intégrité".

"A minima, ce comportement expose une forme de négligence grossière dans des transactions financières qui remet en question votre compétence et votre fiabilité comme régulateur financier", écrit le président américain, disant avoir autorité pour décider de la mise en retrait de Lisa Cook.

Les emprunts visés ont été contractés en 2021, alors que Lisa Cook était académicienne, avant d'entrer à la Fed l'année suivante. Une déclaration financière datant de 2024 indique que Cook a trois emprunts dont deux crédits immobiliers pour des résidences personnelles.

