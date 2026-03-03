Un juge américain déclare illégale la tentative de Trump de mettre fin à la tarification de la congestion de la ville de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pas de commentaire immédiat de l'USDOT et de la Maison Blanche, plus de détails dans les paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

Un juge américain a déclaré mardi que les efforts du ministère américain des Transports pour forcer la fin du programme de tarification de la congestion de Manhattan étaient illégaux, ce qui porte un coup auxtentatives du président Donald Trumpd'éliminer la redevance.

En mai, le juge de district américain Lewis Liman a émis une ordonnance restrictive temporaire empêchant le gouvernement fédéral de suspendre le financement de projets new-yorkais en raison du programme. Mardi, il a rendu un jugement selon lequel l'effort de l'administration Trump en février 2025 pour mettre fin au programme était illégal.

Ce programme, le premier du genre aux États-Unis - en place depuis janvier 2025 - fait payer à la plupart des véhicules de tourisme un péage de 9 dollars aux heures de pointe pour entrer dans Manhattan au sud de la 60e rue, dans le but de réduire les embouteillages et de collecter des fonds pour améliorer les transports en commun.

L'USDOT n'a pas fait de commentaire immédiat. M. Liman a également jugé illégale la menace proférée en avril par le secrétaire aux transports, Sean Duffy, de suspendre le financement des projets de transport new-yorkais si l'État de New York ne mettait pas fin au programme de tarification des embouteillages.

"Il est difficile d'imaginer une prise de décision plus arbitraire et capricieuse que celle dont il est question ici", a déclaré M. Liman dans son avis de 149 pages.

M. Trump a fait pression à plusieurs reprises pour mettre fin à cette taxe. New York a cité la publication de M. Trump sur les médias sociaux en février 2025, qui vantait ses efforts pour mettre fin à la tarification de la congestion avec la phrase: "LONG LIVE THE KING!" (Longue vie au roi) La Maison-Blanche a publié sur les réseaux sociaux une photo fictive de M. Trump portant une couronne.

La première année, le programme a permis de réduire de 27 millions le nombre de véhicules entrant dans la zone de congestion, de diminuer les temps de circulation de 15 minutes dans chaque sens et de collecter 550 millions de dollars, ce qui a permis de financer 15 milliards de dollars de dettes pour l'amélioration des transports en commun, a déclaré le gouverneur de New York, Kathy Hochul.

L'USDOT, sous l'égide de l'ancien président démocrate Joe Biden, avait approuvé en novembre 2024 le programme de lutte contre les embouteillages, qui est contrôlé par des lecteurs électroniques de plaques d'immatriculation. L'approbation des États-Unis est nécessaire parce qu'il implique des péages sur les autoroutes fédérales.

Ce programme fait suite à des programmes similaires mis en place à Londres et à Singapour. Ses opposants, dont M. Duffy, estiment qu'il prend l'argent des travailleurs et qu'il prive les automobilistes d'une option autoroutière gratuite.