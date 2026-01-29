Trump prévoit d'annoncer son choix de président de la Fed la semaine prochaine

Le président Trump a déclaré qu'il avait l'intention d'annoncer son choix pour remplacer le président de la Réserve fédérale Jerome Powell la semaine prochaine, mettant ainsi fin à des semaines de spéculation sur la personne qui dirigera la banque centrale américaine après l'expiration du mandat de M. Powell en mai 2026.

"Nous allons annoncer le nom du responsable de la Fed ... et ce sera une personne qui, je pense, fera du bon travail", a déclaré M. Trump lors de sa première réunion de cabinet de l'année.

Il a également réitéré ses critiques à l'égard de l'organisme indépendant, affirmant que les taux d'intérêt restaient trop élevés.