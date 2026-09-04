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Trump affirme que si la Fed ne baisse pas ses taux, il cessera de commercer avec certains pays
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 16:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation de Trump au paragraphe 4, et d'informations contextuelles aux paragraphes 2 et 3)

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que, à moins que la Réserve fédérale ne baisse ses taux d’intérêt, il cesserait tout commerce avec les pays avec lesquels les États-Unis affichent un déficit.

« Les taux d'intérêt élevés placent les États-Unis dans une situation très défavorable, et je ne laisserai pas cela se produire! », a déclaré Trump, qui a exigé à plusieurs reprises que la Fed abaisse ses taux.

Vendredi, le Bureau des statistiques du travail a annoncé une création d’emplois en août plus forte que prévu, ce qui a incité les opérateurs à renforcer leurs paris sur une hausse des taux plus tard dans le mois.

« Nous devrions avoir le TAUX LE PLUS BAS de tous les pays du monde… BAISSEZ LE TAUX OU JE CESSERAI DE COMMERCER AVEC LES PAYS AVEC LESQUELS NOUS AVONS UN DÉFICIT », a déclaré Trump dans un message publié sur Truth Social.

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2 commentaires
  • 16:17

    Les US sont à l'ouest de l'Europe , mais le cowboy l'est encore bien plus .

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