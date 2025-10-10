Taxe foncière 2025 : échéance au 20 octobre / iStock.com - Andrzej Rostek

Taxe foncière 2025 : quand la payer ?

Fin août, un e-mail de l’administration fiscale vous annonçait l’arrivée, sur votre espace en ligne, de votre avis de taxe foncière 2025. Si vous avez opté pour la version papier, elle est arrivée entre le 25 août et le 19 septembre. Redoutée car souvent élevée, la taxe foncière doit être réglée dans les temps. Mais alors, quand la payer ? La date limite de paiement est indiquée sur votre avis d’imposition dans l’encadré où est précisée la somme à payer. Les modalités de paiement y apparaissent également. Si vous avez choisi le prélèvement à l’échéance, vous n’avez rien à faire puisque la somme sera prélevée automatiquement à la date indiquée sur l’avis. Pour celles et ceux qui payent en ligne via le site impots.gouv.fr ou l’application impots.gouv, la date limite de paiement est le 20 octobre. Pour les autres contribuables, la date limite de paiement pour 2025 est le 15 octobre (en cas de prélèvement à l’échéance, celui-ci a lieu le 27 octobre). Pour les montants inférieurs ou égaux à 300 €, vous avez jusqu’au 15 octobre à minuit pour effectuer le paiement par virement, espèces, carte bancaire, chèque ou titre interbancaire de paiement. Pour des sommes supérieures, vous devez choisir un autre moyen de paiement (prélèvement mensuel / à l'échéance ou paiement direct en ligne sur le site impots.gouv.fr). Si vous n’avez pas encore demandé le prélèvement mensuel ou à l’échéance, vous pouvez le faire via votre espace personnel (pour la taxe foncière 2026).

Taxe foncière : pour qui, pour quoi ?

La taxe foncière, de son nom complet « taxe foncière sur les propriétés bâties » (TFPB), est due par les contribuables qui, au 1er janvier de l’année d’imposition, sont propriétaires ou usufruitiers d’une ou plusieurs propriétés bâties. Son montant inclut la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Comment est calculée la taxe foncière ? La base d’imposition de cette dernière est égale à la moitié de la valeur locative cadastrale (valorisée de 1,7 % en 2025 avec la loi de finances) du bien. Les taux d’imposition sont quant à eux votés par les collectivités territoriales. Ils sont appliqués à la base d’imposition pour obtenir le montant de la taxe foncière. Certaines personnes peuvent être exonérées de taxe foncière : les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). Attention, ils ne sont toutefois pas exonérés de TEOM ; les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité (Asi). Attention, eux non plus ne sont pas exonérés de TEOM ; certains bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), en fonction de leur revenu fiscal de référence après correctifs ; les résidents de maisons de retraite ; les personnes âgées de plus de 75 ans au 1er janvier selon leur revenu fiscal de référence après correctifs. De même, certaines propriétés bâties sont partiellement voire totalement exonérées de TFPB. Pour terminer, à quoi sert l’argent de la taxe foncière ? À financer les services publics des communes comme les écoles, parcs et autres voiries.