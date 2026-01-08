 Aller au contenu principal
Selon Scott Bessent, l'allègement fiscal donnera un coup de pouce à l'économie américaine en 2026
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 18:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré jeudi qu'un début précoce de la saison des déclarations d'impôts 2026 donnerait un coup de pouce à l'économie américaine en permettant aux Américains de bénéficier rapidement des avantages fiscaux adoptés par les Républicains.

Lors d'un discours prononcé devant l'Economic Club of Minnesota, Scott Bessent a indiqué que l'Internal Revenue Service commencerait à accepter les déclarations d'impôts le 26 janvier, soit l'un des débuts les plus précoces depuis une dizaine d'années.

Scott Bessent a appelé la Réserve fédérale à faire preuve d'ouverture d'esprit dans la définition de sa politique monétaire et à "faire sa part" pour stimuler l'investissement.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

