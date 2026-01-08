Selon Scott Bessent, l'allègement fiscal donnera un coup de pouce à l'économie américaine en 2026

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré jeudi qu'un début précoce de la saison des déclarations d'impôts 2026 donnerait un coup de pouce à l'économie américaine en permettant aux Américains de bénéficier rapidement des avantages fiscaux adoptés par les Républicains.

Lors d'un discours prononcé devant l'Economic Club of Minnesota, Scott Bessent a indiqué que l'Internal Revenue Service commencerait à accepter les déclarations d'impôts le 26 janvier, soit l'un des débuts les plus précoces depuis une dizaine d'années.

Scott Bessent a appelé la Réserve fédérale à faire preuve d'ouverture d'esprit dans la définition de sa politique monétaire et à "faire sa part" pour stimuler l'investissement.