Selon le FMI, le Royaume-Uni n'a pas besoin d'accélérer son assainissement budgétaire

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(Dernières informations avec les commentaires de Kristalina Georgieva (FMI) et de Ed Miliband (Royaume-Uni)

* Selon le FMI, il n'est pas nécessaire d'accélérer le rythme des mesures de réduction du déficit au Royaume-Uni

* La directrice générale du FMI estime que le Royaume-Uni a agi de manière plus résolue que d'autres pays en matière d'endettement

* Le ministre des Affaires étrangères affirme que le Royaume-Uni, comme d'autres pays, dispose d'une marge de manœuvre budgétaire limitée

* La ministre des Finances, Mme Healey, présentera son premier budget le 28 octobre

* L'FMI estime que l'Europe doit mener «d'urgence» un débat sur les priorités en matière de dépenses

par David Milliken

Le gouvernement britannique n’a pas besoin d’accélérer le rythme de l’assainissement budgétaire pour réduire son déficit, puisqu’il a déjà pris des mesures décisives, ont déclaré mercredi de hauts responsables du Fonds monétaire international.

« Notre recommandation est de “maintenir le cap”. Nous ne disons pas “accélérer le rythme de l’assainissement” », a déclaré Rodrigo Valdes, directeur des affaires budgétaires, lors des réunions du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok.

Le FMI a établi un contraste entre le Royaume-Uni et d’autres grandes économies qui n’ont que peu ou pas de plans pour réduire l’ de la dette dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, ce qui constitue un soutien pour le ministre des Finances John Healey, qui arrive mercredi aux réunions.

« Le Royaume-Uni est en effet l’un des pays où des mesures ont été prises de manière résolue pour réduire la dette et le déficit », a déclaré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, lors d’une conférence de presse.

Bien que le niveau d’endettement soit inférieur à celui de la plupart des grandes économies avancées, les coûts d’emprunt du gouvernement britannique sont les plus élevés du G7 et ont atteint la semaine dernière leur plus haut niveau depuis 1998, dans le cadre d’une vague mondiale de ventes d’obligations.

Le gouvernement britannique, qui a enregistré un déficit budgétaire de 4,4 % du PIB l’année dernière, vise à équilibrer les dépenses courantes hors investissements avec les recettes fiscales d’ici l’exercice 2029/2030 – mais les gouvernements précédents ont régulièrement échoué à atteindre des objectifs similaires.

LES MARCHÉS FONT PREUVE D’« UN PEU PLUS DE SENSIBILITÉ » À L’ÉGARD DES EMPRUNTS BRITANNIQUES

Mme Georgieva a reconnu que les marchés faisaient preuve d’« un peu plus de sensibilité » à l’égard des emprunts du gouvernement britannique.

L’ancienne Première ministre Liz Truss avait provoqué une panique sur le marché obligataire britannique lors de son bref mandat en 2022, lorsqu’elle avait refusé de suivre les conseils de l’autorité de surveillance budgétaire du pays et annoncé des plans de baisses d’impôts et de subventions énergétiques dans un contexte d’inflation galopante.

Healey présentera son premier budget annuel le 28 octobre. Il doit faire face à des demandes de dépenses supplémentaires liées à la hausse des intérêts de la dette et à des pressions pour augmenter les dépenses en matière de défense et de subventions énergétiques, ainsi qu’à la hausse des coûts de la protection sociale.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Ed Miliband, s’exprimant lors d’un événement de la Banque mondiale à Bangkok, a déclaré que la Grande-Bretagne et d’autres pays se trouvaient « dans un contexte de marge de manœuvre budgétaire restreinte ».

LE FMI ESTIME QUE LE DÉBAT SUR LES PRIORITÉS DE DÉPENSES EST « TRÈS URGENT »

Interrogé sur la question de savoir si la Grande-Bretagne devrait augmenter les impôts ou réduire les dépenses dans d’autres domaines pour financer la défense, le représentant du FMI M. Valdes a répondu que de nombreux pays européens étaient confrontés à des défis similaires.

« D’une manière générale… il n’est pas facile de dégager des recettes supplémentaires importantes. Au final, cela entraîne des distorsions. Le débat sur le contrat social qui sous-tend les dépenses est donc très, très urgent », a-t-il déclaré.

La part des recettes fiscales britanniques dans le produit intérieur brut est proche de son plus haut niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, bien qu’elle soit inférieure à celle d’autres pays européens dotés de régimes de retraite publics et de systèmes de protection sociale plus généreux.

Le Financial Times a rapporté mercredi que Mme Healey veillerait à ce que toute nouvelle mesure de dépenses, telle que les subventions énergétiques temporaires prévues dans le budget de ce mois-ci, soit financée de manière à ne pas entraîner d’emprunts supplémentaires s à l’horizon 2029/2030, date à laquelle le gouvernement vise l’équilibre du budget courant.