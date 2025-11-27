Portugal-Le budget 2026 adopté avec l'abstention des socialistes

(.)

Le Parlement portugais a approuvé jeudi la version finale du budget 2026 présentée par le gouvernement minoritaire de centre-droit, qui prévoit une légère accélération de la croissance économique et un quatrième excédent consécutif budgétaire malgré de nouvelles réductions d'impôts.

Dans une Assemblée de la République qui compte 230 sièges, 91 députés ont soutenu le texte du gouvernement, tandis que 81 autres, dont les 60 membres du parti d'extrême droite Chega, ont voté contre. Les 58 élus du Parti socialiste se sont abstenus.

Dans le budget 2026, le gouvernement table sur une croissance économique de 2,3% l'an prochain, après un taux de 2,0% attendu cette année, ce qui est légèrement supérieur à la prévision de 2,2% de la Banque du Portugal.

Le gouvernement prévoit également un excédent budgétaire de 0,1% du PIB en 2026, contre +0,3% prévu cette année, malgré une extension des baisses d'impôts aux entreprises et aux ménages à faible revenu.

Pour ce qui est de la dette publique, le ratio sur PIB, qui a culminé à plus de 134% en 2020, devrait être ramené à 87,8% l'an prochain, après un taux à 90,2% prévu cette année.

En dépit des incertitudes actuelles en Europe et dans le monde, le Premier ministre portugais Luis Montenegro a souligné que son pays se trouvait dans une situation financière et économique stable qui lui permettait d'atteindre les objectifs "difficiles" du budget.

"Nous sommes un pays fiable qui croit en lui-même. Il s'agit d'un budget de confiance (...) et il contient tous les ingrédients nécessaires pour attirer davantage d'investissements, renforcer les opportunités en termes d'emploi et favoriser de meilleurs salaires", a-t-il déclaré.

Le chef de file des socialistes, Jose Luis Carneiro, a noté pour sa part que sans l'abstention de son parti, le Portugal aurait été confronté à une "nouvelle crise politique aux conséquences imprévisibles".

