information fournie par Boursorama avec LabSense • 20/05/2026 à 08:30

Plus-value immobilière : dans quels cas êtes-vous vraiment exonéré ? / iStock.com - Kanjana Jorruang

La résidence principale : premier cas d’exonération

La règle la plus connue concerne la vente de la résidence principale. Lorsqu’un propriétaire revend le logement qu’il occupe de façon habituelle et effective, la plus-value réalisée n’est pas imposée. Cette exonération couvre aussi les dépendances immédiates comme une cave, un garage ou une place de stationnement. Le logement doit toutefois être considéré comme la résidence principale au moment de la vente. L’administration fiscale admet néanmoins certains cas particuliers, notamment lorsqu’un propriétaire a déjà quitté les lieux avant la signature définitive. L’exonération reste alors possible si le bien a été occupé jusqu’à sa mise en vente et si la transaction intervient dans un délai raisonnable, généralement fixé à un an. En cas de séparation ou de divorce, le dispositif continue également de s’appliquer lorsque l’un des anciens conjoints demeure dans le logement jusqu’à sa vente.

La durée de détention peut effacer l’impôt

Le temps joue aussi en faveur des propriétaires. Une exonération totale d’impôt sur le revenu est accordée après 22 ans de détention du bien. Les prélèvements sociaux suivent un calendrier différent. Ils disparaissent seulement après 30 ans de détention. Entre ces deux seuils, des abattements progressifs réduisent déjà la facture fiscale. Cette règle concerne la plupart des biens immobiliers détenus dans le cadre du patrimoine privé, qu’il s’agisse d’un logement, d’un terrain ou encore de certains droits immobiliers comme l’usufruit ou la nue-propriété.

Certaines ventes bénéficient d’un régime spécifique

Plusieurs opérations immobilières profitent aussi d’exonérations moins connues. C’est notamment le cas des « petites ventes », lorsque le prix de cession ne dépasse pas 15 000 euros. Le seuil s’apprécie pour chaque vendeur en cas d’indivision. Un autre dispositif souvent oublié est l’exonération accordée lors de la première vente d’une résidence secondaire. Elle s’adresse aux personnes qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des quatre années précédant la vente. Pour en bénéficier, le produit de la cession doit être réutilisé dans un délai de deux ans afin d’acheter ou de construire sa résidence principale. Certaines opérations d’aménagement ouvrent également droit à une exonération, notamment dans le cadre de remembrements ou d’échanges fonciers spécifiques. La vente d’un droit de surélévation bénéficie aussi d’un régime favorable jusqu’à fin 2026.

Des exonérations existent selon la situation du vendeur

La situation personnelle du vendeur peut permettre une exonération de la plus-value immobilière. En effet, les retraités modestes et les personnes titulaires d’une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité peuvent être exonérés sous certaines conditions de revenus et de patrimoine. Ils ne doivent notamment pas être assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière. Les personnes âgées ou handicapées qui entrent en maison de retraite médicalisée ou dans un établissement spécialisé peuvent également vendre leur ancienne résidence principale sans taxation, à condition que le logement soit resté inoccupé et que la vente intervienne dans un délai limité. Enfin, les non-résidents fiscaux disposent eux aussi de règles particulières. Dans certains cas, la vente d’un logement situé en France peut bénéficier d’une exonération spécifique, même lorsque le vendeur vit à l’étranger.