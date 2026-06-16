Le scandale KPMG aggrave les difficultés des quatre grands cabinets d'audit en Australie

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* Le scandale chez PwC a entraîné une chute des contrats publics pour les « Big Four »

* Selon les analystes, cette dernière controverse devrait accélérer le déclin du secteur

* KPMG détient actuellement des contrats fédéraux d'une valeur de 650 millions de dollars australiens

par Christine Chen et Byron Kaye

Le scandale lié à la fuite d'informations d'audit chez KPMG devrait encore assombrir les perspectives des quatre grands cabinets d'audit en Australie, les données montrant que leurs nouveaux revenus provenant du gouvernement fédéral ont déjà chuté de près de moitié après une fuite similaire chez PwC il y a trois ans.

Une analyse de Reuters sur les appels d'offres publics a montré que les nouveaux contrats signés par les quatre grands cabinets KPMG, PwC, Deloitte et EY avec le gouvernement fédéral australien ont chuté à 348 millions de dollars australiens (245,51 millions de dollars) en 2025, contre 637 millions de dollars australiens l'année précédente.

Cela souligne l’ampleur et la rapidité avec lesquelles le gouvernement est prêt à prendre ses distances avec les géants de ce secteur pesant 1,8 milliard de dollars australiens et donne une idée de l’impact potentiel auquel KPMG, son plus grand prestataire de services professionnels, pourrait être confronté.

KPMG est impliqué dans un scandale après avoir prétendument partagé des informations confidentielles sur des entreprises avec des clients potentiels du secteur privé afin de remporter des contrats d’audit. Son directeur général et son auditeur en chef ont démissionné après que le cabinet a admis avoir mal géré une plainte d’un lanceur d’alerte concernant cette faute présumée, et il a engagé son propre consultant externe en gouvernance pour examiner ses pratiques alors qu’il s’efforce de contenir l’exode de ses clients.

Le gouvernement australien a déclaré mardi que KPMG ne soumissionnerait pas pour de nouveaux contrats fédéraux avant le 30 septembre. De son côté, la Banque de réserve d'Australie a indiqué qu'elle ne renouvellerait probablement pas le mandat de KPMG pour la gestion de sa ligne d'assistance dédiée aux lanceurs d'alerte.

KPMG détient environ 650 millions de dollars australiens de contrats fédéraux en cours, allant des audits de la chaîne d'approvisionnement visant à lutter contre l'esclavage aux services de cybersécurité, selon une analyse de Reuters des informations publiées et vérifiées par les législateurs.

PwC a été secoué en 2023 par des révélations selon lesquelles le cabinet aurait partagé des informations confidentielles sur la politique fiscale afin de gagner des clients, ce qui l'a contraint à renoncer à de nouveaux contrats gouvernementaux pendant plus d'un an et à vendre son activité de conseil aux pouvoirs publics, qui représentait un cinquième de son chiffre d'affaires, pour la modique somme de 1 dollar australien.

Brendan Lyon, ancien associé de KPMG, a déclaré que les missions pour le gouvernement représentaient une part importante du chiffre d'affaires des « Big Four » et que la perte de centaines de millions de dollars par an pourrait menacer la santé financière de ces cabinets.

“Cela aura sans aucun doute des répercussions, et ce sujet a été abordé par les responsables politiques et divers ministères”, a déclaré M. Lyon.

KPMG, PwC, Deloitte et EY ont refusé de commenter.

Le chiffre d'affaires de PwC a chuté de 26% au cours de l'exercice 2024 à la suite de la vente au rabais de son activité de conseil aux pouvoirs publics.

Si les accusations portées contre KPMG sont avérées, le cabinet pourrait bien connaître un sort similaire, a déclaré Stephen Bartos, ancien secrétaire adjoint au ministère des Finances.

“Cela suscite des craintes chez les agences gouvernementales quant à une éventuelle utilisation abusive de documents confidentiels du gouvernement. Par conséquent, les agences gouvernementales seront plus réticentes à faire appel à KPMG”, a-t-il déclaré.

“Elles pourraient également être confrontées à des réductions budgétaires de la part des gouvernements des États. Au total, cela représente plus que le travail pour le gouvernement fédéral.”

ENQUÊTES PARLEMENTAIRES

L'Australie, 12e économie mondiale, a passé des années à nouer des liens avec des prestataires afin de répondre à la demande du public en faveur d'un secteur public réduit. Avec la multiplication des scandales, ces initiatives pourraient désormais faire l'objet d'un nouveau recul.

L'année dernière, Deloitte a présenté ses excuses après que des universitaires ont découvert qu'un rapport qu'il avait préparé pour le ministère de l'Emploi et des Relations professionnelles contenait des informations inventées de toutes pièces générées par l'IA.

Les controverses impliquant les « Big Four » ne se limitent pas à l’Australie. Ces dernières années, chacun d’entre eux a fait l’objet de sanctions pour faute professionnelle en matière d’audit au Royaume-Uni. Aux États-Unis, EY a accepté de verser 100 millions de dollars de pénalités en 2022 pour régler des accusations selon lesquelles son personnel aurait triché aux examens de comptabilité.

Les enquêtes parlementaires menées en Australie à la suite du scandale PwC ont donné lieu à des dizaines de recommandations visant à combler les lacunes réglementaires, notamment un plafonnement du nombre d'associés afin d'améliorer la responsabilité et l'interdiction de fournir à la fois des services d'audit et de conseil pour prévenir les conflits d'intérêts.

Ces recommandations visant des changements majeurs n'ont toutefois pas été mises en œuvre.

“Il est temps d’obliger ces partenariats multimillionnaires non réglementés à adopter les mêmes règles que les grandes entreprises”, a déclaré Barbara Pocock, sénatrice des Verts qui a milité pour un durcissement de la réglementation des cabinets d’audit du Big Four.

“Ils ont perdu leur légitimité sociale en matière de traitement fiscal préférentiel, de transparence et de traitement des lanceurs d’alerte. Il est temps de les démanteler et de les réglementer correctement, comme l’ont recommandé à maintes reprises les enquêtes parlementaires.”

Richard Colbeck, sénateur conservateur qui a présidé une enquête sur le recours à des consultants externes, a déclaré que les scandales successifs chez PwC et KPMG laissaient penser que “un certain bouleversement se profile probablement dans ce secteur du marché”.

“Tous les ministères se voient demander par l’un ou l’autre de mes collègues combien de contrats ils ont avec KPMG. Et tous les ministères à qui j’ai entendu poser la question ont répondu: “Nous sommes en train de revoir nos contrats””, a-t-il ajouté. (1 $ = 1,4174 dollar australien)