Le responsable du commerce de Trump, Jamieson Greer, estime que la menace de droits de douane sur le Groenland est appropriée
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 16:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La menace du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane sur les marchandises des pays qui s'opposent à sa demande de contrôle du Groenland par les États-Unis est "une utilisation appropriée des droits de douane" dans un contexte géopolitique et peut viser à inciter à des négociations, a déclaré mardi le représentant américain au commerce, Jamieson Greer.

M. Greer a déclaré lors d'une table ronde au Forum économique mondial de Davos qu'il y avait "une longue histoire d'utilisation d'outils qui sont à la jonction de l'économie et de la sécurité nationale aux États-Unis", y compris les contrôles à l'exportation, les sanctions et les droits de douane.

Lorsqu'on lui a demandé si M. Trump souhaitait des négociations sur le contrôle du Groenland, M. Greer a ajouté: "C'est possible, c'est quelque chose dont il a parlé. Je pense qu'il est très clair sur ce qu'il attend."

