Le responsable du commerce de Trump, Jamieson Greer, estime que la menace de droits de douane sur le Groenland est appropriée

La menace du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane sur les marchandises des pays qui s'opposent à sa demande de contrôle du Groenland par les États-Unis est "une utilisation appropriée des droits de douane" dans un contexte géopolitique et peut viser à inciter à des négociations, a déclaré mardi le représentant américain au commerce, Jamieson Greer.

M. Greer a déclaré lors d'une table ronde au Forum économique mondial de Davos qu'il y avait "une longue histoire d'utilisation d'outils qui sont à la jonction de l'économie et de la sécurité nationale aux États-Unis", y compris les contrôles à l'exportation, les sanctions et les droits de douane.

Lorsqu'on lui a demandé si M. Trump souhaitait des négociations sur le contrôle du Groenland, M. Greer a ajouté: "C'est possible, c'est quelque chose dont il a parlé. Je pense qu'il est très clair sur ce qu'il attend."