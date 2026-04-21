Le président de la commission bancaire du Sénat américain propose la création d'un groupe chargé d'enquêter sur la construction de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la commission bancaire du Sénat américain, Tim Scott, a déclaré mardi qu'il serait prêt à créer une commission spéciale pour enquêter sur les projets de construction de la Réserve fédérale dans le but d'aller de l'avant et de nommer Kevin Warsh au poste le plus élevé de la banque centrale.

M. Scott s'est entretenu avec CNBC avant l'audition de confirmation de M. Warsh par le Sénat.