 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le président de la commission bancaire du Sénat américain propose la création d'un groupe chargé d'enquêter sur la construction de la Fed
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 14:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la commission bancaire du Sénat américain, Tim Scott, a déclaré mardi qu'il serait prêt à créer une commission spéciale pour enquêter sur les projets de construction de la Réserve fédérale dans le but d'aller de l'avant et de nommer Kevin Warsh au poste le plus élevé de la banque centrale.

M. Scott s'est entretenu avec CNBC avant l'audition de confirmation de M. Warsh par le Sénat.

Banques centrales
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.
0 commentaire
Signaler le commentaire Fermer
A lire aussi
Pages les plus populaires
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham
L'offre BoursoBank pour optimiser vos impôts