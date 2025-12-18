 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le conseiller de la Maison Blanche, Kevin Hassett, se félicite des données sur l'inflation inférieures aux prévisions
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 15:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, a salué le rapport sur l'indice des prix à la consommation jeudi, affirmant que l'économie américaine affichait une forte croissance et une inflation plus faible.

"Je ne dis pas que nous allons encore crier victoire sur le problème des prix, mais ce rapport sur l'indice des prix à la consommation est étonnamment bon", a-t-il déclaré dans une interview accordée à Fox Business Network.

Kevin Hassett a également déclaré que les salaires augmentaient plus rapidement que les prix et que les contribuables pourraient bénéficier d'importants remboursements d'impôts l'année prochaine.

Inflation
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham

L'offre BoursoBank pour optimiser vos impôts