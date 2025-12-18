Le conseiller de la Maison Blanche, Kevin Hassett, se félicite des données sur l'inflation inférieures aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, a salué le rapport sur l'indice des prix à la consommation jeudi, affirmant que l'économie américaine affichait une forte croissance et une inflation plus faible.

"Je ne dis pas que nous allons encore crier victoire sur le problème des prix, mais ce rapport sur l'indice des prix à la consommation est étonnamment bon", a-t-il déclaré dans une interview accordée à Fox Business Network.

Kevin Hassett a également déclaré que les salaires augmentaient plus rapidement que les prix et que les contribuables pourraient bénéficier d'importants remboursements d'impôts l'année prochaine.