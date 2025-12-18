Le conseiller de la Maison Blanche, Hassett, salue des données sur l'inflation inférieures aux prévisions

(Ajoute les commentaires de Hassett sur la Réserve fédérale)

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, s'est félicité de la publication de l'indice des prix à la consommation jeudi, affirmant que l'économie américaine affichait une forte croissance et une inflation plus faible.

"Je ne dis pas que nous allons déjà déclarer victoire sur le problème des prix, mais ce rapport sur l'IPC est étonnamment bon", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à Fox Business Network.

Hassett a déclaré que les salaires augmentaient plus rapidement que les prix, que les contribuables américains bénéficieraient de remboursements d'impôts importants l'année prochaine et que le gouvernement contribuerait à faire baisser les taux d'intérêt hypothécaires.

"Il y a beaucoup de marge de manœuvre pour que la Fed réduise ses taux", a-t-il déclaré.

Favori pour remplacer Jerome Powell en tant que prochain président de la Réserve fédérale, Hassett a également déclaré que la banque centrale américaine devrait être plus transparente à l'avenir.

"Je pense que la Fed doit être 100 % plus transparente qu'elle ne l'a été ... quiconque est à la tête de la Fed doit simplement jouer cartes sur table pour que nous puissions comprendre ce qui se passe réellement dans cette institution."

Lors d'un discours prononcé mercredi à une heure de grande écoute, le président Donald Trump a promis que les conditions économiques s'amélioreraient au cours de l'année à venir, citant sa politique fiscale, ses tarifs douaniers et ses projets de remplacement de Powell.

Trump devrait annoncer son choix pour succéder à Powell d'ici le début de l'année prochaine.