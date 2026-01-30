La sénatrice américaine Warren estime que le choix de Trump pour la Fed est une étape pour en prendre le contrôle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La sénatrice démocrate américaine Elizabeth Warren a déclaré vendredi que le choix du président Donald Trump de nommer Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale représentait la dernière mesure prise par le président pour prendre le contrôle de l'institution.
