La Première ministre japonaise s'engage à soutenir le yen en renforçant la compétitivité économique

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* Takaichi a déclaré à Trump que la sous-évaluation du yen posait problème

* Le Japon fixera des priorités claires en matière de dépenses, déclare la Première ministre

* La Première ministre s'engage à garantir le financement nécessaire pour répondre aux besoins budgétaires

(Ajout des commentaires de Mme Takaichi et du contexte aux paragraphes 7 à 15)

par Leika Kihara

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a déclaré que les efforts déployés par son gouvernement pour renforcer la compétitivité économique du pays contribueraient à garantir la confiance des marchés dans le yen, selon un entretien enregistré diffusé jeudi par Nippon Television.

Elle a également indiqué avoir fait part au président américain Donald Trump, lors de leur rencontre le mois dernier, que la sous-évaluation du yen constituait un problème.

« Notre politique économique ne vise pas à manipuler les taux de change », a déclaré Mme Takaichi.

« Mon gouvernement vise à renforcer le potentiel de croissance du Japon en augmentant la capacité d'offre de l'économie grâce à des investissements audacieux dans la gestion de crise et les secteurs porteurs », a-t-elle expliqué. « De tels efforts renforceraient la compétitivité mondiale du Japon, contribuant ainsi à garantir la confiance des marchés dans le yen. »

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a également approuvé la politique économique du Japon et n’a formulé aucune exigence spécifique lorsque la ministre des Finances, Satsuki Katayama, l’a rencontré pour des entretiens bilatéraux le 31 août, a précisé Mme Takaichi.

« Notre position, qui consiste à mener de front une politique économique forte et une politique budgétaire durable, reste inchangée », a déclaré Mme Takaichi.

Les hausses des taux d’intérêt de la Banque du Japon, dont celle du mois dernier , n’ont pas réussi à soutenir le yen, dont la faiblesse est devenue un casse-tête pour les décideurs politiques japonais en faisant grimper les coûts d’importation et l’inflation générale.

Les ambitieux plans de dépenses de Mme Takaichi ont été en partie tenus pour responsables de l’affaiblissement du yen et de la hausse des rendements obligataires, les investisseurs s’inquiétant de la détérioration des finances publiques japonaises et de la probabilité d’émissions supplémentaires de dette.

Les demandes budgétaires pour le budget du prochain exercice fiscal s’élevaient à 143 000 milliards de yens (903 milliards de dollars), atteignant des niveaux proches de ceux observés pendant la pandémie, et elles pourraient encore augmenter car de nombreux postes ont été demandés sans montants précis, notamment les dépenses de défense.

L’incapacité du gouvernement à préciser les modalités de financement d’un projet visant à suspendre temporairement une taxe sur les denrées alimentaires, ainsi que l’augmentation attendue des dépenses de défense, ont également rendu les marchés obligataires nerveux.

Mme Takaichi a déclaré que les demandes budgétaires ne se traduiraient pas automatiquement par le montant du budget de l’année prochaine, soulignant que le gouvernement évaluerait soigneusement, d’ici la fin de l’année, quelles politiques sont nécessaires et efficaces.

« Nous fixerons des priorités claires », a déclaré Mme Takaichi. « Cela s’inscrit dans le cadre de nos efforts plus larges visant à réformer le processus budgétaire. Dans ce cadre, nous examinerons à la fois les dépenses et les recettes, tout en suivant de près l’évolution des recettes fiscales. »

Le gouvernement fixera les dépenses à des niveaux compatibles avec son objectif de réduction progressive du ratio dette/PIB du Japon et « gérera de manière appropriée » le volume des émissions obligataires, a déclaré Mme Takaichi.

« Soyons clairs », a-t-elle ajouté. « Nous garantirons le financement nécessaire pour répondre aux besoins budgétaires. »

Mme Takaichi n'a pas réitéré les propos qu'elle avait tenus le mois dernier dans une interview accordée au journal , selon lesquels le gouvernement viserait à plafonner les nouvelles émissions obligataires à 40 000 milliards de yens pour le budget de l'exercice fiscal à venir.

(1 dollar = 158,3100 yens)