information fournie par Reuters • 01/10/2026 à 11:20

Zone euro: Le taux de chômage reste stable à 6,4% en août

Des drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles

Le ​taux de chômage dans la ​zone euro ​est ⁠ressorti à 6,4% ‌de la population active ​en ‌août, ⁠montrent les données officielles ⁠publiées ‌jeudi par Eurostat.

Les ⁠économistes ‌interrogés ⁠par Reuters tablaient ⁠sur ‌un taux ​à ‌6,4%, après le même ​chiffre (non ⁠révisé) en juillet.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin ​Turpin)