Zone euro: Le taux de chômage reste stable à 6,4% en août

Des drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles
Le taux de chômage dans la zone euro est ressorti à 6,4% de la population active en août, montrent les données officielles publiées jeudi par Eurostat.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un taux à 6,4%, après le même chiffre (non révisé) en juillet.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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