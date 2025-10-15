Impôts : le gouvernement met fin à cet avantage fiscal pour les parents d’élèves et d’étudiants

La mesure devra encore franchir l’étape cruciale du vote parlementaire prévu cet automne. Illustration. (Vidhyarthi Darpan / Pixabay)

Une mauvaise nouvelle pour près de 2,5 millions de contribuables. Présenté en Conseil des ministres ce mardi 14 octobre 2025, le projet de loi de finances (PLF) 2026 acte, dans son article 5, une mesure redoutée par de nombreux foyers : la suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité, rapporte Capital .

Jusqu’à 183 euros par enfant

Jusqu’à présent, les familles pouvaient réduire une somme forfaitaire de leur impôt sur le revenu selon le niveau d’études de leurs enfants. Celle-ci était de 61 euros pour un collégien, 153 euros pour un lycéen et 183 euros pour un étudiant du supérieur. Ces montants étaient divisés par deux lorsque l’enfant était déclaré à charge égale entre deux parents.

Mais le gouvernement entend désormais supprimer cette mesure dans le cadre d’une opération « de rationalisation de dépenses fiscales » . L’exécutif estime que cet avantage ne répond plus à des critères d’efficacité économique et sociale. Cette décision s’appuie notamment sur les conclusions du rapport d'octobre 2024 du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), un organisme rattaché à la Cour des comptes.

Un avantage pour les plus riches ?

L’institution estimait qu’il s’agissait d’un exemple « de dépenses inefficaces et inefficientes » , car concentrées sur les foyers les plus aisés. Selon ses données, les 30 % des ménages les plus aisés perçoivent à eux seuls deux tiers de la réduction au collège, 67 % au lycée et jusqu’à 75 % dans l’enseignement supérieur. Une inégalité structurelle expliquée par le fait que la réduction d’impôt ne bénéficie qu’aux foyers imposables, contrairement à un crédit d’impôt accessible à tous.

Si la fin de cette réduction d’impôt figure bien dans le texte du PLF 2026, la mesure devra encore franchir l’étape cruciale du vote parlementaire prévu cet automne.