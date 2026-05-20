Impôts 2026 : la première grande échéance tombe ce jeudi 21 mai, attention aux pénalités de retard

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 20/05/2026 à 12:34

La majoration peut atteindre 10 % en cas d'absence de régularisation rapide. Illustration. (Janeb13 / Pixabay)

Lancée le 9 avril, la campagne 2026 de déclaration de revenus entre dans sa dernière ligne droite. Après la date limite fixée au mardi 19 mai pour les contribuables utilisant encore le formulaire papier, les autres n'ont plus que quelques jours pour transmettre leur déclaration en ligne. Les premiers concernés sont les habitants des départements numérotés de 01 à 19, ainsi que les non-résidents, qui doivent le faire avant ce jeudi 21 mai à 23 h 59, selon le site des impôts .

Des pénalités en cas de retard

Passé ce délai, les retardataires s'exposent à des pénalités financières, avec une majoration pouvant atteindre 10 % en cas d'absence de régularisation rapide. « La majoration passe à 20 % en cas de dépôt tardif de la déclaration dans les 30 jours suivant une mise en demeure de l’administration fiscale » , précise le site du service public . À cela, peuvent également s'ajouter des intérêts de retard qui « s'élèvent à 0,20 % de l'impôt dû par mois de retard (soit 2,4 % sur 1 an) » .

Les habitants des départements 20 à 54 ont quant à eux jusqu'au 28 mai pour effectuer leurs démarches en ligne. La dernière échéance est fixée au 4 juin pour ceux de départements 55 à 974/976. Ce calendrier échelonné est mis en place chaque année par l'administration fiscale pour fluidifier l'afflux de connexions sur la plateforme des impôts.

Des démarches facilitées

La déclaration en ligne est devenue obligatoire pour la grande majorité des contribuables disposant d'un accès à Internet. Elle permet notamment d'accéder à une déclaration préremplie, de corriger plus facilement certaines informations et d'obtenir une estimation du montant de l'impôt à payer ou d'un éventuel remboursement.