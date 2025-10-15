GB-Rachel Reeves envisage d'augmenter les impôts et de réduire les dépenses-Sky News

La chancelière de l'Échiquier britannique, Rachel Reeves, a déclaré qu'elle envisageait à la fois des augmentations d'impôts et des réductions de dépenses pour son budget du 26 novembre, confirmant ainsi les attentes largement répandues compte tenu de ses promesses d'équilibrer les finances du pays.

Les prévisionnistes économiques s'attendent à ce Rachel Reeves doive lever environ 30 milliards de livres (34,43 milliards d'euros) par le biais de hausses d'impôts dans le cadre du budget, après que les coûts d'emprunt du gouvernement ont augmenté plus que prévu, qu'un plan de réduction des coûts de la protection sociale a été abandonné et que des signaux indiquent que les prévisions de croissance devront être revues à la baisse.

"Des défis nous sont lancés... Je ne les esquiverai pas", a déclaré Rachel Reeves à Sky News mercredi.

"Bien sûr, nous examinons également les impôts et les dépenses, mais les chiffres seront toujours cohérents avec ma fonction de chancelière", a-t-elle affirmé.

Rachel Reeves a déclaré à plusieurs occasions qu' elle s'engageait à faire preuve de "responsabilité économique" et qu'elle s'en tiendrait à ses règles budgétaires, dont la principale est son objectif d'équilibrer les dépenses publiques quotidiennes avec les recettes fiscales d'ici à 2030.

Avant les élections de juillet 2024, le parti travailliste de Rachel Reeve a promis de ne pas augmenter la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les cotisations d'assurance nationale ou les taux de l'impôt sur le revenu, mais il est de plus en plus probable que ces promesses ne soient pas tenues.

