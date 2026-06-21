GB-Le roi Charles va dévoiler pour la première fois les détails de sa situation fiscale

Le roi Charles d'Angleterre dévoilera pour la première fois jeudi au public le montant des impôts qu'il paie en tant que monarque, a déclaré dimanche un porte-parole de la famille royale.

Cette initiative rentre dans le cadre des efforts du palais de Buckingham visant à faire preuve d'un plus grand sens des responsabilités et d'une plus grande transparence.

Charles III n'est pas légalement tenu de payer ni l'impôt sur le revenu ni l'impôt sur les plus-values et ni les droits de succession mais il a volontairement accepté de s'acquitter de l'impôt sur le revenu et, en cas de vente de biens privés, de l'impôt sur les plus-values.

Le roi perçoit en effet des revenus personnels, provenant de terres, de domaines privés et d'investissements, en plus des 132 millions de livres sterling (152 millions d'euros) reçus de l'Etat au cours de l'année fiscale 2025-26 pour financer ses fonctions royales.

(David Milliken, Version française Benoit Van Overstraeten)