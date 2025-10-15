GB-Le gouvernement envisage de taxer les plus fortunés, dit Reeves au Guardian

Un relèvement des impôts sur les contribuables les plus fortunés sera envisagé en Grande-Bretagne dans le cadre du budget qui sera présenté le 26 novembre, a déclaré la ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, citée mercredi par The Guardian.

Priée de dire si des taxes plus élevées sur les plus riches figureront dans son budget, la chancelière de l'Echiquier répond dans une interview au Guardian que "cela fera partie du projet".

Rachel Reeves a refusé de citer des mesures précises, ajoute le quotidien britannique.

(William James, version française Bertrand Boucey)