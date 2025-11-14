GB-Le gouvernement a abandonné son projet de hausse d'impôts-FT

Le Premier ministre britannique Keir Starmer et sa ministre des Finances Rachel Reeves ont décidé d'abandonner leur projet de relever les impôts sur le revenu, opérant un virage dans le cadre du budget que le gouvernement doit présenter le 26 novembre, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des représentants au fait de la décision.

D'après le journal, Rachel Reeves explore désormais des alternatives pour combler un trou dans le budget estimé à 30 milliards de livres afin d'atteindre ses objectifs fiscaux.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat par Reuters auprès du Trésor britannique.

(Mrinmay Dey à Bangalore; version française Jean Terzian)