 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GB-Le gouvernement a abandonné son projet de hausse d'impôts-FT
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 00:36

Le Premier ministre britannique Keir Starmer et sa ministre des Finances Rachel Reeves ont décidé d'abandonner leur projet de relever les impôts sur le revenu, opérant un virage dans le cadre du budget que le gouvernement doit présenter le 26 novembre, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des représentants au fait de la décision.

D'après le journal, Rachel Reeves explore désormais des alternatives pour combler un trou dans le budget estimé à 30 milliards de livres afin d'atteindre ses objectifs fiscaux.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat par Reuters auprès du Trésor britannique.

(Mrinmay Dey à Bangalore; version française Jean Terzian)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank