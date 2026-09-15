France: Les revendications sociales s'agrègent, sur fond de flambée des prix du carburant

Pistolet de carburant hors service dans une station-service aux Sorinières

Les agents de l'Etat étaient appelés à se mobiliser mardi en ‌France, sous l'impulsion de la CGT, afin de réclamer notamment l'ouverture de négociations salariales, un premier test social pour le gouvernement qui prépare pour ​2027, année d'élection présidentielle, un projet de budget prévoyant 30 milliards d'euros d'économies.

Les revendications se cumulent pour cette première mobilisation de la rentrée, la hausse des prix des carburants, liée à la guerre au Moyen-Orient, dominant également les manifestations.

A Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) et Dunkerque (Nord), des pêcheurs bloquaient des dépôts pétroliers pour protester ​contre la flambée des prix du carburant et dénoncer des conditions de travail dégradées.

L'ancien président socialiste François Hollande, qui laisse planer l'incertitude sur ses intentions pour 2027, n'a pas exclu mardi sur ​RTL la résurgence d'un mouvement de protestation national équivalent à celui des "Gilets ⁠jaunes" en novembre 2018.

Des appels à manifester en France le 17 octobre circulent sur les réseaux sociaux.

"C'est toujours un risque quand les ‌Français vivent une situation depuis des mois aussi délicate, aussi difficile, avec un prix de l'essence dont on nous annonce qu'il va baisser et qu'il continue d'augmenter", a déclaré François Hollande.

Le gouvernement, a-t-il estimé, doit consentir des mesures pour ​les catégories professionnelles les plus affectées malgré un cadre ‌budgétaire très contraint, qui oblige le Premier ministre Sébastien Lecornu à des arbitrages délicats pour le projet ⁠de loi de finances 2027.

"Il faut cibler les mesures au bénéfice d'abord des professionnels. Les pêcheurs, les agriculteurs, les transporteurs...", a dit François Hollande.

Dans le secteur de l'énergie, les électriciens et gaziers (CGT, CFE-CGC, CFDT, FO) sont appelés à la grève pour dénoncer la possible remise en cause d'un tarif ⁠préférentiel à leur intention, le "tarif agent" ‌dénoncé par un rapport de la Cour des comptes au motif qu'il bride la compétitivité d'EDF. Cet avantage a ⁠été évalué à plus de 700 millions d'euros en 2024.

LES POLICIERS SUR LES CHAMPS-ÉLYSÉES

"La Cour des comptes (...) a demandé au gouvernement de régulariser une ‌chose, c'est la fiscalité" pour "un avantage en nature", a rappelé Maud Bregeon sur France 2. La ministre de l'Energie et porte-parole ⁠du gouvernement a précisé qu'elle recevrait les organisations syndicales dans l'après-midi pour engager le dialogue sur cette ⁠régularisation fiscale attendue.

Les policiers invitent par ‌ailleurs la profession (personnels administratifs, techniques et spécialisés - PATS -, personnels scientifiques et agents des préfectures) à se faire entendre à partir de 11h30 au rond-point des ​Champs-Elysées, à Paris. Ils réclament une revalorisation de leur prime de risque, qui ‌n'a pas évolué depuis 2019. Le syndicat Alliance demande "entre 300 et 500 millions d’euros" supplémentaires par an.

Une autre profession se disant pénalisée par un "sous-financement chronique" se mobilise : le secteur ​de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESR), à l'appel de l'intersyndicale, exige "des financements à la hauteur des besoins de recherche et de formation du plus grand nombre et au plus haut niveau de qualification".

Une manifestation est prévue en début d'après-midi à Paris en direction du ministère de ⁠l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans le Ve arrondissement.

Alors que les pompiers sont déjà mobilisés depuis une semaine après un été éprouvant marqué par les feux de forêt, des actions ponctuelles sont également annoncées dans le secteur de la santé et de l'action sociale pour dénoncer manque de moyens et dégradation des conditions de travail.

"L'urgence, c'est de permettre aux travailleurs et travailleuses de vivre de leur travail en augmentant les salaires, le point d'indice et les pensions", souligne la CGT dans un communiqué.

Une grève unitaire dans la fonction publique est d'ores et déjà annoncée pour le 29 ​septembre.

(Rédigé par Sophie Louet, édité par Bertrand Boucey)