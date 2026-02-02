France-Le PLF 2026 définitivement adopté après le rejet de deux motions de censure

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 a été adopté lundi à l'issue de semaines de débats chaotiques qui ont obligé le gouvernement à recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour s'assurer de doter la France d'un budget.

Deux motions de censure ont échoué lundi, la première déposée par La France insoumise (LFI) associée aux écologistes et aux communistes - qui a recueilli 260 voix - et la seconde défendue par le Rassemblement national (RN)- approuvée par 135 députés.

L'une ou l'autre devait obtenir au minimum 289 voix pour renverser le gouvernement.

(Rédaction de Paris)