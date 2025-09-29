France: Faure (PS) agite la menace de la censure avant un rendez-vous de la dernière chance

Le nouveau premier ministre français Sébastien Lecornu consulte les partis politiques français à Paris

Le Parti socialiste (PS) menace lundi de déposer sa propre motion de censure contre Sébastien Lecornu à l'issue du rendez-vous vendredi prochain avec le nouveau Premier ministre, présenté comme celui de la "dernière chance", alors que le chef du gouvernement poursuit cette semaine ses consultations avec les syndicats et les dirigeants des formations politiques.

"Nous verrons (après le rendez-vous de vendredi avec le Premier ministre). Et si le compte n'y est pas, nous déposerons une motion de censure, et nous prendrons nos responsabilités", a déclaré lundi sur BFMTV, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure.

"Nous ferons en sorte que ce gouvernement tombe s'il ne veut pas entendre ce que disent les Français", a-t-il poursuivi.

A la question de savoir si le rendez-vous de vendredi avec le Premier ministre est celui de la dernière chance, Olivier Faure a répondu: "oui".

Le Premier ministre reçoit ce lundi les dirigeants du socle commun, avant une rencontre prévue vendredi avec les organisations syndicales et le PS, au lendemain d'une nouvelle journée de manifestation après celle du 18 septembre.

Dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien et publié vendredi soir, Sébastien Lecornu s'est engagé à présenter un projet de budget "robuste" pour 2026, évoquant des économies sur le train de vie de l'Etat et écartant toute austérité ou "régression sociale".

Le nouveau chef du gouvernement a toutefois exclu une abrogation ou une suspension de la réforme des retraites et laissé entendre qu'une instauration de la "taxe Zucman" et un retour de l'impôt sur la fortune (ISF) n'étaient pas envisagés pour le moment, des mesures réclamées par le PS.

"Si rien ne change, il y aura une censure, donc ce gouvernement tombera et il y aura vraisemblablement une dissolution à laquelle nous sommes prêts", a réagi Olivier Faure, toujours sur BFMTV.

Vendredi, Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise (LFI) avait estimé sur le réseau social X qu'il "était temps pour la gauche de l'hémicycle de rallier la censure insoumise."

