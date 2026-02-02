 Aller au contenu principal
France-Echec de la motion de censure de LFI sur le budget
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 19:22

L'Assemblée nationale a rejeté lundi une nouvelle motion de censure déposée par les députés de La France insoumise (LFI), associés aux écologistes et aux communistes, concernant le projet de loi de finances (PLF) pour 2026.

Cette motion a été approuvée par 260 députés alors que 289 voix étaient nécessaires pour faire chuter le gouvernement.

La motion de censure faisait suite au recours par le Premier ministre Sébastien Lecornu à l'article 49.3 de la Constitution pour l'ensemble du PLF.

Une deuxième motion, déposée par le groupe du Rassemblement national (RN), va être examinée dans la foulée mais a encore moins de chances d'aboutir.

En cas d'échec de cette motion, le PLF sera définitivement adopté après des semaines de débats chaotiques.

(Rédaction de Paris)

