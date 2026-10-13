EN DIRECT-France-Nouvelle mobilisation des lycéens et étudiants, avec le soutien de Greta Thunberg

Lycéens et étudiants, soutenus par des organisations professionnelles et l'opposition de gauche, se mobilisent de nouveau ce mardi à l'occasion d'un "acte V" du mouvement lancé il y a trois semaines pour exiger de meilleures conditions d'apprentissage.

Les manifestants ont reçu le soutien de la militante suédoise Greta Thunberg, présente mardi matin devant le lycée Paul-Eluard de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). "Il est temps que les jeunes se soulèvent", a-t-elle dit en anglais, ajoutant qu'elle participerait à la manifestation prévue dans l'après-midi à Paris.

Sous la pression de la vague de contestation née le 21 septembre dans l'académie de Créteil (Val-de-Marne), le gouvernement a annoncé la semaine dernière le renfort de 3.000 enseignants pour des remplacements. Une mesure jugée insuffisante par une partie de l'opposition et du mouvement lycéen.

Les élèves qui bloquent leurs établissements dénoncent notamment des classes et des emplois du temps surchargés, le manque de professeurs, et demandent la refonte voire la suppression de Parcoursup, la plateforme d'inscription dans l'enseignement supérieur.

Si les blocus sont en baisse, les autorités continuent de recenser des incidents aux abords de certains lycées. Lundi, le ministère de l'Education nationale recensait 130 établissements fermés, contre 172 vendredi, soit une baisse de près de 25%.

A Paris, une manifestation est prévue à 14h00 de la place d'Italie, dans le 13e arrondissement, aux Invalides (7e).

Plusieurs rassemblements sont également prévus en province.

LES PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

10h15 - De premiers cortèges se forment dans plusieurs villes dont Nantes, Lyon, Paris.

10h00 - La militante suédoise Greta Thunberg, présente devant le lycée Paul-Eluard de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), déclare qu'elle se joindra à la manifestation parisienne programmée dans l'après-midi pour soutenir le mouvement de contestation.

"Les jeunes sont toujours exclus des débats. Qu'est-ce qu'on est censé faire ? Baisser les bras ? Bien sûr que non", dit-elle en anglais aux journalistes sur place, keffieh sur les épaules.

"Si on vit dans une société qui néglige la jeunesse, qui est le futur, c'est l'un des signes les plus clairs d'une société qui a abandonné. Par conséquent, il est temps que les jeunes se soulèvent et récupèrent leurs droits", ajoute-t-elle.

08h45 - A Paris, plusieurs lycées ou universités sont bloqués depuis le début de la matinée par des groupes d'élèves et d'étudiants, dont l'université Panthéon-Assas, la faculté de médecine, ou encore le lycée Hélène-Boucher dans le 20e arrondissement.

08h00 - "Aujourd'hui, on devrait être sur environ 200 établissements fermés. (...) Il y a des établissements qui sont sur les parcours, très proches des parcours des manifestations, et donc qui ferment pour éviter les dégradations. On est plutôt sur une décrue par rapport aux semaines précédentes", déclare le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, sur France Inter.

Interrogé pour savoir s'il mise sur l'essoufflement du mouvement à l'approche des vacances de la Toussaint, il répond compter sur la démocratie lycéenne, soulignant que la plateforme de doléances ouverte par le gouvernement a reçu à ce jour 86.000 contributions, et sur "des solutions concrètes, notamment sur le remplacement", apportées par ses services.

"Sur 23 académies sur 30, depuis vendredi, 35% des 3.000 remplaçants qui étaient donc disponibles ont déjà été affectés et on a déjà recruté une centaine de personnes supplémentaires", précise le ministre.

"Mon aspiration profonde, c'est que chacun puisse retourner en cours devant ses professeurs, parce qu'à la fin, le vrai risque, c'est que notamment les élèves des quartiers les plus défavorisés perdent des milliers d'heures de cours", dit-il.

(Bureau de Paris)