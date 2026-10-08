EN DIRECT-France-Nouvelle journée de mobilisation des lycéens et étudiants

Lycéens et étudiants sont de nouveau mobilisés jeudi en France pour un "acte IV" d'un mouvement lancé il y a près de trois semaines pour exiger de meilleures conditions d'enseignement, avec le soutien des syndicats et des oppositions de gauche qui ont appelé à manifester à leurs côtés.

Selon le ministère de l'Education, 375 établissements scolaires étaient partiellement ou totalement fermés jeudi matin.

Les élèves qui bloquent leurs établissements dénoncent notamment des classes et des emplois du temps surchargés, le manque de professeurs, et demandent la refonte voire la suppression de Parcoursup, la plateforme d'inscription dans l'enseignement supérieur.

Alors que les manifestations ont été émaillées de violences entre participants et forces de l'ordre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a assuré que policiers et gendarmes "n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens."

Lors d'une courte allocution mercredi soir, le chef du gouvernement a exprimé sa compréhension envers les "angoisses" des jeunes en déclarant que l'exécutif tâcherait d'y remédier en annonçant de premières décisions d'ici la fin du mois, sous la forme d'amendements au projet de budget.

Depuis le début du mouvement initié le 21 septembre dans l'académie de Créteil (Val-de-Marne), 6.629 personnes ont été interpellées, selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez qui fait également état de 761 blessés chez les gendarmes et policiers et 215 chez les élèves.

LES PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

10h35 - Le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, engage un dialogue avec des élèves du lycée Raymond Kopa à Reims (Marne), estimant que le "mouvement important" qui traverse les établissements "pose des questions de fond".

"L'idée, c'est qu'on se parle très librement", déclare le ministre en préambule de la rencontre filmée par franceinfo.

Edouard Geffray doit rencontrer les représentants de trois organisations lycéennes à 15h00 à Paris, en compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste.

09h05 - "Il faut que [Sébastien Lecornu] réponde clairement aux revendications", déclare sur BFM TV le vice-président de l'organisation les Lycéens!, Louis Letoublon.

"On demande un plan en tout de 10 milliards d'euros (...) avec la rénovation du bâti scolaire, l'augmentation du nombre de profs... (...) On demande également au gouvernement de revenir sur son budget prévisionnel qui prévoit la suppression de cinq milliards d'euros pour les collectivités territoriales", dit-il.

09h00 - Aux critiques visant Sébastien Lecornu, qui n'a pas annoncé de mesures concrètes face à la fronde lycéenne, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon estime à l'antenne de franceinfo qu'il aurait été "malhonnête de la part du Premier ministre d'arriver avec un semblant de baguette magique car les revendications ne sont pas des questions qui se règlent en quelques heures, en quelques jours, ni même en quelques semaines".

"Ça nécessite un travail de long cours", ajoute Maud Bregeon en soulignant l'"échéance décisive" de l'examen du budget par le Parlement.

08h55 - D'après un décompte du ministère de l'Education nationale, 375 établissements scolaires sont partiellement (151) ou totalement (224) fermés en France.

"La baisse se poursuit, avec encore environ 30% d'établissements concernés en moins par rapport à hier à la même heure", ajoute le ministère, selon lequel 94% des établissements restent ouverts.

07h50 - Sur RMC, Clémence Guetté, députée La France insoumise, dénonce une "opération d'enfumage" du Premier ministre.

Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste et candidat à la primaire PS/Place publique pour la présidentielle, dit, au micro de franceinfo, avoir "le sentiment que le gouvernement joue en réalité le pourrissement". Les lycéens, ajoute-t-il, revendiquent un "droit à l'avenir". "C'est la moindre des choses que de les recevoir, de les comprendre, de les entendre et de faire droit à leurs demandes parce que rien n'est faux dans ce qu'ils disent", déclare-t-il.

07h30 - Entre autres blocages, des dizaines d'élèves barrent l'accès à l'Institut catholique de Paris, établissement privé d'enseignement supérieur situé dans le 6e arrondissement. Dans le sud-est de la capitale, le cours de Vincennes est bloqué par des élèves du lycée Hélène Boucher, montrent des images filmées par les chaînes d'information continue.

(Bureau de Paris)