Immobilier : les taux en baisse redonnent des mètres carrés aux ménages

En 2025, la baisse des taux de crédit permet aux ménages d’acheter 8 % de surface en plus, marquant une timide reprise du pouvoir d’achat immobilier. (Crédit photo : Shutterstock)

Bonne nouvelle pour les acheteurs : la détente des taux de crédit améliore le pouvoir d'achat immobilier. En 2025, les ménages peuvent financer en moyenne 84 m², soit 8 % de surface supplémentaire par rapport à l'an dernier. Une embellie fragile, mais bienvenue après des années de recul.

Selon la dernière note de conjoncture immobilière publiée par les Notaires de France et l'Insee (juillet 2025), le marché immobilier français entame une phase de transition. Si les prix se stabilisent et que les transactions repartent légèrement, c'est surtout la détente des conditions de financement qui change la donne. Le pouvoir d'achat immobilier progresse nettement, permettant aux ménages d'acheter des surfaces plus grandes qu'en 2023 ou 2024.

Des taux en recul, mais une prudence bancaire

Depuis mi-2024, la Banque centrale européenne a abaissé à huit reprises ses taux directeurs, ramenant son principal taux à 2 % en juin 2025. Cette orientation monétaire favorise la baisse des taux d'emprunt : en avril 2025, le taux moyen des nouveaux crédits immobiliers atteignait 3,13 %, contre plus de 4 % fin 2023.

Pour autant, les banques restent prudentes. Si les conditions s'améliorent pour les profils solides et certains primo-accédants, les ménages plus fragiles continuent de rencontrer des obstacles. Le taux de l'OAT à 10 ans, qui reste autour de 3,2 %, limite aussi la marge de manœuvre des établissements financiers.

Un pouvoir d'achat en nette amélioration

Le recul des taux, combiné à une stabilisation des prix, redonne du souffle aux acheteurs. Après avoir chuté entre 2018 et 2023, le pouvoir d'achat immobilier s'est redressé en 2024 (+4 %) et s'accélère en 2025.

Au premier trimestre 2025, un ménage moyen peut financer 84 m², soit un gain de 8 % en un an. L'amélioration est plus marquée pour les appartements anciens : 61 m² financés en moyenne (+11 %), contre 55 m² en 2024. Pour les maisons, la surface achetable atteint 100 m² (+8 %), confirmant l'attrait de l'individuel.

Une amélioration qui reste fragile

Ce rebond pourrait toutefois rester temporaire. Le marché immobilier demeure sensible à l'environnement économique international : ralentissement en Europe, tensions commerciales et volatilité financière entretiennent l'incertitude. La confiance des ménages, légèrement érodée au printemps 2025, illustre cette fragilité.

Par ailleurs, une éventuelle remontée des taux ou une nouvelle hausse des prix viendrait réduire rapidement ces gains de pouvoir d'achat. Les notaires rappellent que la dynamique actuelle repose sur un équilibre fragile : détente monétaire, prudence bancaire et attentes des ménages.

Une opportunité à saisir ?

Pour les ménages, la période actuelle peut constituer une fenêtre d'opportunité. Les vendeurs, conscients du ralentissement passé, ajustent leurs prix, tandis que les acheteurs bénéficient de conditions de financement plus souples. Toutefois, la prudence reste de mise : les professionnels du secteur conseillent de ne pas attendre un retour aux conditions ultra-favorables des années 2010, mais plutôt de raisonner en termes de stabilité à moyen terme.

En résumé, la détente des taux et la stabilisation des prix redonnent du souffle au pouvoir d'achat immobilier. La hausse observée en 2025 constitue une bouffée d'oxygène après des années de contraction. Mais cette reprise reste conditionnelle à l'évolution du contexte économique et à la capacité des banques à accompagner durablement les ménages.